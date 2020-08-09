ضرار بالهول نائباً لرئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي

المصدر: دبي - وام

اعتمد مركز الإمارات للتحكيم الرياضي تسمية ضرار حميد بالهول، نائباً لرئيس المركز مع الاستمرار في قيامه بأعمال المشرف على قطاع العمل التنفيذي بالإنابة، لحين اعتماد الهيكل التنظيمي وتعيين مدير تنفيذي وفريق مساعد له للقيام بالمهام. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمركز الذي عُقد بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة علي بوجسيم، وحضور ضرار بالهول، وسعيد عبدالغفار، ويوسف عبدالله البطران، والخبراء الخارجيين: حمدة الشامسي، وسعيد العاجل، وأحمد الظاهري، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للجنة الأولمبية محمد بن درويش.

وناقش الاجتماع بنود النظام الأساسي، والاتفاق على عرضه في صيغته النهائية على فريق من القانونيين لإبداء الرأي الأخير فيه، قبل رفعه إلى وزارة العدل لاعتماده بصفة نهائية. واطلع الأعضاء على المسودة الأولى للقواعد الإجرائية وما تشمله من تعريفات وأحكام عامة. وفي سياق آخر تم تكليف كل من: ضرار بالهول، ويوسف البطران، وسعيد العاجل، بالإشراف على وضع استراتيجية عامة للمركز مع من يرونه مناسباً من خبراء في هذا المجال.

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