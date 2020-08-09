«تجديف الشارقة الافتراضي» تنطلق اليوم بمشاركة 100 متنافس

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم (الأحد) فعالية «تجديف الشارقة الافتراضي» بتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وشركة القدرة للخدمات الرياضية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال الحزامي، في بيان صحافي: «شهدت الفعالية حتى الآن مشاركة ما يقارب من 100 مشارك من كلا الجنسين، حيث تأتي كمبادرة رياضية مجتمعية جديدة من المجلس لحث الجميع وتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتأكيد أهميتها في حياة كل فرد في المجتمع». وأضاف: «نتطلع إلى مشاركات واسعة من داخل الدولة وخارجها، حيث يستمر التسجيل للفعالية حتى يوم 4 سبتمبر المقبل على الموقع الإلكتروني www.eevents.ae/‏‏‏‏‏rowing مع الالتزام بالشروط، منها تصوير شاشة الجهاز لإظهار المدة أو المسافة المقطوعة وهي 3000 متر أو 30 دقيقة على جهاز التجديف الداخلي ورفع البيانات الشخصية والصورة على الصفحة المخصصة للنتائج، بعد تسلم الرابط الخاص في موعد أقصاه السبت 5 سبتمبر المقبل، وهو الموعد المحدد لإسدال الستار على الفعالية التي سيحصل كل مشارك فيها على ميدالية وشهادة، سواء من داخل الدولة أو خارجها».

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