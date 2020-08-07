بونيفاسيا يصل اليوم لإتمام التعاقد مع الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

اقتربت شركة الفجيرة لكرة القدم من التعاقد رسمياً مع لاعب فريق الفيصلي السعودي، الهولندي رولي بونيفاسيا (28 عاماً)، ويلعب بمركز الارتكاز وذلك في صفقة انتقال حر، لتمثيل «الذئاب» في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب سيصل إلى الدولة اليوم لإجراء الفحوص الطبية اللازمة، تمهيداً لإتمام مراسم توقيع العقد، على أن يلتحق بعد ذلك بتدريبات الفريق المقامة في العاصمة أبوظبي.

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