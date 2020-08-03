الأردني موسى شناعة بطلاً لـ «أساتذة الغولف»

المصدر: جوني جبور - دبي

ظفر الأردني موسى شناعة، بلقب بطولة «أساتذة الغولف»، برصيد ثلاثة ضربات تحت المعدل، ضمن منافسات فئة الشباب، التي أقيمت أول من أمس، على ملاعب جبل علي، ونظمتها شركة «فعاليات الغولف»، ونافس على لقبها 40 لاعباً ولاعبة، فيما فازت الإنجليزية كاتي بيبي، بلقب فئة الفتيات في منافسات «الجروس»، برصيد ضربتين تحت المعدل.

واحتاج شناعة إلى 67 ضربة لإنهاء الجولة والفوز بلقب البطولة، بفارق ست ضربات عن أقرب منافسيه السويسري أرجند يوال، فيما ذهب المركز الثالث للإماراتي عبدالله كلبت، برصيد ثماني ضربات فوق المعدل.

في المقابل، احتاجت الإنجليزية بيبي إلى 69 ضربة تحت المعدل، لضمان فوزها في فئة الفتيات، وبفارق كبير عن أقرب منافساتها الهندية آسيا سليم التي احتاجت إلى 85 ضربة لإنهاء مضمار «جبل علي» وحلولها بالمركز الثاني، فيما ذهب المركز الثالث للكندية كراما بريدغمان، بإجمالي 91 ضربة.

وتعدّ جولة جبل علي ختام بطولة «الأساتذة الصيفية» لمرحلة الشباب، التي تضمنت في موسمها الحالي ست بطولات، استهلت الشهر الماضي، وأقيمت بالتعاون مع ملاعب «جبل علي» للغولف.

من جهته، أكد المدير العام لشركة تنظيم «فعاليات الغولف» علي كلبت، أن البطولة حققت أهدافها، وقال في تصريحات صحافية، إن «البطولة تمثل محطة مهمة للاعبين واللاعبات، في استعادة مستوياتهم بعد ثلاثة أشهر من توقف النشاط الرياضي جرّاء الإجراءات الاحترازية، التي شهدتها الدولة للحدّ من انتشار جائحة (كورونا)».

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ضربة احتاجها شناعة لإنهاء الجولة وانتزاع المركز الأول.

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