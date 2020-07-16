المنتدى الدولي للمرأة والرياضة ينطلق في دبي 22 الجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم مجلس دبي الرياضي يوم 22 الجاري المنتدى الافتراضي لرياضة المرأة، الذي تعقده لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ويقام تحت شعار «مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة» وتشارك فيه عدد من القيادات الرياضية النسائية المحلية والدولية وعدد من الرياضيات المحترفات في مختلف الألعاب الرياضية.

وقال بيان صحافي: «تستعرض الجلسة الأولى في المنتدى تأثير جائحة كورونا على رياضة المرأة والمجتمع، بينما تحمل الجلسة الثانية عنوان مستقبل رياضة المرأة في ظل التحديات الراهنة، وتتناول الجلسة الثالثة تأثير جائحة فيروس كورونا على أداء اللاعبات، فيما تستعرض الجلسة الرابعة موضوع دور المؤسسات في دعم برامج رياضة المرأة مستقبلاً».

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