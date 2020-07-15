سحب قرعة موسم كرة القدم من مقر وزارة الصحة بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين أنها ستنظم مراسم سحب قرعة الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 بكرة القدم في الثامنة مساء السبت المقبل، في مقر وزارة الصحة بإمارة دبي تحت شعار «شكراً خط دفاعنا الأول».

وقالت إنه جاء اختيار مقر وزارة الصحة تثميناً لجهود خط دفاعنا الأول في التصدي لجائحة «كورونا» المستجد (كوفيد-19)، وسيشهد الحدث مشاركة ضيوف شرف من مختلف مكونات خط الدفاع الأول في سحب القرعة.

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