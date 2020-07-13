وفاة لاعب الوصل ومنتخب الإمارات سعيد عبدالله

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن عبدالله النعيمي، وفاة والده، لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق سعيد عبدالله إبراهيم المستريح، اليوم الاثنين، حسب ما ذكر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ويعد سعيد عبدالله من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ نادي الوصل، إذ تدرج في الفرق المختلفة بالنادي، بينما كان من ضمن أصغر اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني، في المقابل أبرز محطاته على المستوى الإداري كانت توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الفترة من 2008 إلى 2009.

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