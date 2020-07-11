الفجيرة يتعاقد مع المدافع العراقي محمد مصطفى

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

اعلنت شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، عبر الحساب الرسمي في "تويتر" عن التعاقد مع اللاعب العراقي محمد مصطفى (20سنة) كلاعب مقيم، بعقد يمتد لموسمين لتمثيل الفجيرة في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، ويلعب محمد مصطفى في مركز الدفاع، وهو قادم من نادي دبا الحصن في صفقة مميزة لـ"الذئاب"، لما يتمتع به اللاعب من امكانات فنية مميزة، وكان احد افضل ثلاثة لاعبين مقيمين في الموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى، فضلا عن قدرته على تسجيل الاهداف من الكرات العالية.

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