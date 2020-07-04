عبدالرحمن الحداد مدرباً لفريق الشارقة تحت 21 سنة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة على صفحته الرسمية في «تويتر» عن تعاقده مع المدرب الوطني والمحاضر الدولي واللاعب السابق بالنادي والمنتخب الوطني عبدالرحمن الحداد لتدريب فريق تحت 21 سنة، فيما تم تعيين فهد موسى مدرباً لحراس المرمى.

وقال نادي الشارقة في بيان أمس: «هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة النادي الداعمة للكوادر الوطنية المتميزة».

من جهته، قال الحداد في تصريح للموقع الرسمي للنادي: «فريق تحت 21 سنة هو الرافد الرئيس للفريق الأول الذي ستتمثل مهمتنا معه في تسخير كل الخبرات والإمكانات والتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لصقل مواهب اللاعبين، والوصول بهم للجاهزية الكاملة التي تمكنهم من التواجد مع الفريق الأول لتقديم الإضافة المطلوبة ودعم مسيرته».

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