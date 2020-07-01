نصف نهائي «أبطال إفريقيا» من مباراة واحدة وفي ضيافة الكاميرون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشكل رسمي، تأجيل نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة، المقرر لها أن تقام في الكاميرون، إلى يناير 2022، بدلاً من الشهر نفسه في العام المقبل 2021.

وجاء القرار في أعقاب اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، أمس، حيث قررت أيضاً إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين في يناير 2021.

في المقابل، حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مصير مستقبل دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية هذا الموسم، بعدما قرر إقامة نصف النهائي من مباراة واحدة بدلاً من مباراتي ذهاب وإياب، إذ ستقام مباراتا نصف نهائي دوري الأبطال والنهائي في الكاميرون، بينما ستقام مباريات كأس الاتحاد في المغرب سبتمبر المقبل.

يذكر أن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيشهد مواجهتين من العيار الثقيل، تجمعان الأهلي المصري مع الوداد المغربي، والزمالك المصري مع الرجاء المغربي، أما نصف نهائي كأس الاتحاد فسيشهد مواجهتين تجمعان بيراميدز المصري مع حوريا كوناكري الغيني، ونهضة بركان المغربي مع حسنية أغادير المغربي.

نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا سيشهد مواجهة الأهلي والزمالك المصريين مع الوداد والرجاء المغربيين.

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