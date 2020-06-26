3 أجانب خارج حسابات عجمان.. والنادي يبحث التجديد لفييرا

المصدر: سيد مصطفى■عجمان

كشف مدرب فريق عجمان، المصري أيمن الرمادي، أن «البرتقالي» سيبدأ التحضير للموسم الجديد، في الخامس أو العاشر من يوليو المقبل، شريطة وصول الموافقات الرسمية من الجهات المعنية بعودة التدريبات في أندية كرة القدم. وقال إن ثلاثة لاعبين أجانب باتوا خارج حسابات النادي، بينما يتم التشاور بينه وبين إدارة النادي حول التجديد من عدمه للبرازيلي فاندر فييرا.

وقال الرمادي لـ«الامارات اليوم»: «أبلغنا اللجنة الفنية بأن الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد بحاجة إلى ثمانية أسابيع للإعداد البدني والفني، خصوصاً أن اللاعبين ظلوا أربعة أشهر بلا تدريبات أو مباريات، وتحديداً منذ منتصف مارس الماضي بسبب جائحة (كورونا)».

وأضاف: «إن هناك مجموعة من اللاعبين الأجانب موجودون خارج الدولة، وستتوقف عودتهم على ظروف حركة الطيران العالمية، كما أنهم سيكونون بحاجة إلى الحجر المنزلي لمدة أسبوعين، وفق الاشتراطات المُحددة لعودة المقيمين مرة أخرى إلى الإمارات، ما يعني أنهم سينتظمون في التدريبات على أقل تقدير في نهاية يوليو».

وأشار: «طالما أنه تم الاستقرار على بدء دوري الخليج العربي يومي الثامن أو التاسع من سبتمبر، فقد قررنا أن نبدأ التحضير إما في الخامس أو العاشر من يوليو على أقصى تقدير، وقد يتغير هذا الموعد وفق ما ستقرره الجهات المعنية».

وحول موقف الأجانب من الاستمرار مع الفريق في الموسم الجديد، أوضح الرمادي: «بالنسبة للغامبي أبوبكر تراولي، فقد انتهت إعارته من الشباب السعودي وعاد إلى ناديه، وكذلك المالي حامد دومبيا، الذي عاد إلى بلاده، ونتمنى له التوفيق، بينما انتهى عقد الكاميروني سياني، ولا ننوي التمديد له». وأكمل: «بخصوص البرازيلي فاندر فييرا، فالمشاورات مازالت جارية بيني وبين الإدارة بخصوص تمديد عقده، الذي انتهى بنهاية الموسم المنقضى، ولم نحسم الأمر بشكل نهائي حتى الآن، سواء باستمراره أو عدم التجديد له».

ولم يعدّ متبقياً من قائمة الأجانب، سوى الغاني أوسو، المرتبط بعقد مع «البرتقالي» لموسم آخر. وحول الخيارات البديلة بالنسبة للاعبين الأجانب في الموسم الجديد، قال الرمادي: «لدينا مجموعة من اللاعبين المعروضين على النادي من قبل وكلاء لاعبين، ونحن في مرحلة دراسة، وإن بدت الأمور في غاية الصعوبة في ما يتعلق بهذا الملف تحديداً لصعوبة التعاقد مع لاعبين على ضوء مشاهدة شرائط فيديو».

أما بخصوص اللاعبين المواطنين، فقال: «نحن بحاجة إلى أربعة لاعبين مواطنين جدد على أقصى تقدير، لتدعيم بعض المراكز، خصوصاً على مستوى قلب الدفاع، بعد رحيل محمد سبيل الذي انتقل إلى اتحاد كلباء، ووحيد إسماعيل الذي انتهى عقده رسمياً مع (البرتقالي)، وهناك مفاوضات مع بعض الأندية لاستعارة لاعبين، ومفاوضات جارية مع لاعبين آخرين لتدعيم صفوف الفريق في المراكز التي يحتاج إليها».

- عجمان فك ارتباطه بالغامبي تراولي، والمالي حامد دومبيا، والكاميروني سياني.

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