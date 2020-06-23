حتا يوقع مع اللاعب عبدالله مال الله

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي حتا اليوم من خلال حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" تعاقده مع اللاعب عبدالله مال الله لمدة موسمين، في ثالث صفقات الفريق، استعداداً للموسم الجديد، وذلك في حضور المدير التنفيذي، مشرف الفريق الأول علي عبدالله البدواوي. وتعتبر الصفقة الثالثة للاعبين المواطنين بعد أن كان وقع مع علي الرشيد، بينما كانت أولى الصفقات مع حميد سالمين.

وواصل النادي عمله على مستوى اللاعبين الشباب، حيث قام بتوقيع عقد احترافي مع لاعبه الشاب راشد سالم، كم تم تجديد تعاقد المحترف المصري حامد محمود موسمين.

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