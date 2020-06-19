عودة النشاط إلى صالات اللياقة والمسابح والأكاديميات في دبي بنسبة 100%

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن رفع الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة إلى 100%، بعد موافقة اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، واستمرار تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية والتعقيم، والتباعد لمسافات كافية بين الأفراد، وإدارة التجمعات في الموقع، وذلك بهدف حماية الأفراد من ممارسي الأنشطة الرياضية.

وقال المجلس في بيان، أمس: «تأتي هذه الخطوة بعد النجاح الكبير الذي شهده قرار فتح التدريبات في الأكاديميات والأندية الخاصة، ومراكز التدريب واللياقة البدنية، وعودة النشاط الرياضي في إمارة دبي منذ 27 مايو الماضي وعدم تسجيل أي إصابات بالفيروس في القطاع الرياضي، وكذلك مع تطور التعامل الرسمي مع جائحة (كوفيد-19) في جميع مجالات الحياة».

وكان مجلس دبي الرياضي قد أصدر بروتوكولات خاصة بقرار رفع الطاقة الاستيعابية لممارسي النشاط في مراكز التدريب واللياقة البدنية الرسمية المعتمدة، إلى نسبة 100%، بعد أن كان البروتوكول السابق يتعلق بالإجراءات الخاصة بسعة الاستيعاب البالغة 50% سابقاً، وشكلت المرحلة الأولى من عودة النشاط لهذا القطاع المهم، الذي أتاح الفرصة لعودة الآلاف من ممارسي تدريبات اللياقة البدنية يومياً في المراكز المتطورة المختصة والمنتشرة في مختلف مناطق دبي.

وأعلن مجلس دبي الرياضي أيضاً عن السماح بممارسة النشاط الرياضي لجميع الفئات العمرية، بما في ذلك تحت 12 عاماً وفوق 60 عاماً، بعد أن تم تحديد الفئة المسموح لها بممارسة النشاط الرياضي خلال المرحلة الأولى من عودة النشاط الرياضي، بين 12 و60 سنة، ما سيسمح بعمل الأكاديميات ومراكز التدريب واللياقة البدنية بكامل طاقتها، مع تكثيف أوقات التدريبات وتخطيط مكان التدريب، بما يوفر مساحة كافية للتباعد بين المشاركين، ووضع آليات للدخول والخروج من المركز التدريبي، بما يضمن التأكد من سلامة المشاركين في التدريبات، وانسيابية حركتهم قبل وأثناء وبعد التدريبات، وهي الإجراءات التي يتضمنها بالتفصيل البروتوكول الخاص بكل رياضة.

وقال مجلس دبي الرياضي: «تتواصل القرارات الخاصة بعودة النشاط للقطاع الرياضي لإعادته إلى وضعه الذي يتناسب مع العدد الكبير للممارسين، وأهمية الرياضة في المجتمع وتأثيرها الكبير في صحة وسعادة ونشاط الأفراد، وتقوية جهاز المناعة والدورة الدموية لكل ممارس للرياضة».

وأضاف: «هذه القرارات تمنح الرياضيين فرصة العودة لممارسة رياضاتهم الفردية والجماعية المفضلة، التي تشكل ممارستها مفردة أساسية في البرنامج اليومي لهم، كما شمل قرار العودة جميع الرياضات، بما في ذلك رياضة السباحة التي استعادت نشاطها واستقبلت الرياضيين من مختلف الأعمار والجنسيات في مجمع حمدان الرياضي ومختلف المسابح في إمارة دبي».

وتابع: «منح مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الموافقة للأكاديميات الرياضية الرسمية بممارسة التدريبات والأنشطة في المنشآت الرياضية بالمؤسسات التعليمية الخاصة في دبي، التي تضم ملاعب وصالات ومسابح وفق أعلى المستويات، وذلك بهدف توفير المزيد من الملاعب والصالات والمسابح للراغبين في العودة للتدريبات وفي مختلف المناطق بدبي».

يذكر أن مجلس دبي الرياضي أكد على مراكز تدريب اللياقة البدنية والأكاديميات الرياضية، الراغبة في عودة ممارسة التدريبات في المسابح وملاعب المؤسسات التعليمية الخاصة في دبي خلال هذه الفترة، الحصول على موافقة المجلس من خلال التسجيل عبر هذا الرابط: www.dubaisc.ae/‏sportspermitunde rcovid19.

مجلس دبي الرياضي:

«لم تُسجل أي إصابة بـ(كورونا) بالقطاع الرياضي في دبي».

«استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد».

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