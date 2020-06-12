بالفيديو .. مسابح دبي الفندقية تستقبل الزوار مجدداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهرت لقطات فيديو وصور بدء المسابح التابعة للمنشآت الفندقية في دبي استقبال الزوار مجدداً وسط إجراءات احترازية مع ضرورة الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي والتدابير الوقائية.

ووفقاً لتعميم صادر عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، أمس فقد سمح بإعادة افتتاح المسابح الداخلية والخارجية في المنشآت الفندقية والنوادي الصحية والرياضية والمجمعات السكنية والتجارية.

وتضمن تعميم الدائرة العديد من الشروط والضوابط التي يجب الالتزام بها في جميع المراحل لضمان أعلى معايير السلامة، بما في ذلك إخضاع حمامات السباحة للتنظيف العميق، واختبار جودة المياه قبل إعادة الفتح، تنظيف وتعقيم الأسطح والأماكن المشتركة التي يكثر لمسها مرة واحدة كل ساعة أو كل بعد استخدام، ومن ضمنها الحمامات ودورات المياه.

كما شدد التعميم على ضمان توافر المعدات الكافية لتقليل المشاركة إلى أقصى حد ممكن، وتدريب جميع الموظفين على بروتوكولات السلامة والنظافة والتباعد الجسدي.

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