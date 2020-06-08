ليغا دي كيتو الإكوادوري يقترب من ضم غايبور

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «ستوديو فوتبول» الإكوادورية أن نادي ليغا دي كيتو، دخل في مفاوضات مع نادي إنديبندينتي الأرجنتيني، لضم اللاعب الإكوادوري فيرناندو غايبور، عقب انتهاء إعارته إلى الوصل في الشهر الحالي.

وقالت الصحيفة «إن النادي الإكوادوري يُعد الفريق الوحيد الذي أبدى اهتمامه بضم غايبور، الذي كان مرشحاً للعودة إلى إنديبندينتي واللعب مرة أخرى في الدوري الأرجنتيني»، مشيرة إلى أن «الوصل يمتلك أحقية تفعيل بند شراء اللاعب حتى نهاية يونيو».

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