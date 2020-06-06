الشارقة يتحفّظ على استكمال دوري السلة في أغسطس

المصدر: جوني جبور ■دبي

كشف عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، ومشرف كرة السلة في النادي، عدنان الخيال، أن ناديه أرسل خطاباً رسمياً إلى اتحاد السلة، يبدي من خلاله تحفّظه على استكمال ما تبقى من دوري الموسم الحالي للرجال في الموعد المقترح من اتحاد اللعبة بشهر أغسطس، مطالباً الاتحاد بتأجيل عودة النشاط بصورة كاملة إلى شهر سبتمبر على أقل تقدير.

وقال الخيال، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «طالبنا رسمياً بتحديد منتصف سبتمبر على أقل تقدير كموعدٍ للعودة إلى المباريات، لأن الأوضاع الصحية منذ شهر مارس الماضي، وإيقاف النشاط الرياضي، ستدفع معظم لاعبي الأندية الذين هم من فئة الهواة ويستندون على وظائف حكومية وجهات خاصة، في الحصول على رواتبهم التي تشكل المورد الأساسي لدخلهم، إلى عدم القدرة على الالتزام بشكل كامل بالتدريبات، في ظل ارتباطات وظيفية تحتم على الجميع في الدولة التكاتف حالياً، بهدف تعويض ما تأخر من أعمال في الفترة الماضية، وبالتالي عدم كفاية الفترة التي حددها الاتحاد من مواعيد مقترحة للعودة بهم إلى الجاهزية المطلوبة لاستكمال الدوري في أغسطس».وأوضح: «أبدى مشرفو ومدربو فرق أندية الرجال، خلال اجتماعاتهم الماضية مع الاتحاد، تحفظهم على المواعيد المقترحة التي وضعها الاتحاد والمتعلقة باستكمال الدوري في أغسطس، والتي لاتزال ضمن قائمة المحتملة، خصوصاً أن الاتحاد وضع لنفسه تاريخ 19 يوليو موعداً نهائياً لتأكيد هذه الجداول والقدرة على استكمال الدوري في أغسطس، ما يعني أن الأندية المعنية باستكمال البطولة، والتي فرضت عليها تلك الجداول البدء بمراحل إعادة تأهيل لاعبيها بدايةً من الشهر الجاري، تتحمل كلفاً مالية إضافية خارج ميزانياتها الموضوعة منذ العام الماضي للموسم الحالي، بهدف المراهنة على مواعيد لاتزال ضمن قائمة المحتملة».

واختتم: «من المستغرب إصرار اتحاد السلة على جداول ومواعيد لاتزال مقترحة، لخطة عودة النشاط والتدريبات، مع العلم بأن هناك اتحادات ألعاب جماعية أخرى وضعت نصب أعينها جميع هذه الظروف، وحددت سبتمبر المقبل موعداً لعودة مسابقات الرجال لديها، وتحديد شهر نوفمبر لانطلاقة مسابقات الموسم الجديد لفرق المراحل السنية، ما دفعنا إلى مخاطبة اتحاد السلة، ومطالبته بتحديد شهر سبتمبر موعداً للعودة إلى المسابقات، ما يجنبنا التعرض لكلف مالية خارجة عن ميزانياتنا من جهة، ومنح الأجهزة الفنية ومدربي اللياقة البدنية الفترات الكافية لإعادة تأهيل اللاعبين، خصوصاً أن فترات التوقف الطويلة والحجر المنزلي جاءت قاسية على مجمل الرياضيين بشكل عام، والسلة على وجه التحديد، بتعرّضهم لزيادة في الوزن».

عدنان الخيال:

«التأجيل سيجنّبنا التعرض لكلف مالية خارجة عن ميزانياتنا».

«من المستغرب إصرار اتحاد السلة على جداول ومواعيد لاتزال مقترحة».

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