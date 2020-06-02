العبدولي: المصري طارق السيد الأقرب لتدريب دبا الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كشف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول، جمعة حمدان العبدولي، عن قرب التعاقد مع مدرب نادي البطائح المصري طارق السيد عبدالغفار، ليتسلم مهام تدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، وأنه تم تقديم العرض الرسمي بهذا الخصوص، منوهاً بأن «النواخذة» أصبح الأقرب للتوصل لاتفاق نهائي في هذا الشأن، رغم أن هناك مدربين آخرين يتم التفاوض معهم حالياً.

وقال العبدولي، لـ«الإمارات اليوم»: «مازلنا في طور التفاوض، وبانتظار التوقيع على العقد، ونتطلع لذلك بوقت قريب، والمدرب طارق السيد نعتبره من أبناء النادي ويرتبط اسمه بتاريخ النادي، حيث نجح في وقت سابق بقيادة الفريق لمرتين للعب في دوري المحترفين، وهو من المدربين الاكفاء الذين تشهد لهم سيرتهم الكروية بالنجاح».

وبخصوص التعاقدات الجديدة مع اللاعبين الأجانب، أوضح العبدولي: «ننتظر أن تتضح صورة المنافسات الحالية باستئناف أو إلغاء الموسم الحالي لكي يتم التفاوض مع الأجانب والمقيمين، وقد تم وضع تصورات فنية لجميع السيناريوهات»، كاشفاً عن مغادرة حارس المرمى أحمد الحوسني إلى بني ياس بعد انتهاء عقد إعارته.

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