بالفيديو.. بنزيما: إلى أصدقائي في الإمارات ابقوا بسلام واعتنوا بأنفسكم وبمن تحبّون

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

انضم نجم الكرة الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، إلى قائمة النجوم العالميين الذين شاركوا في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe»، التي انطلقت من دبي ووصلت للعالم، وحث كل فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني، مع المحافظة على صحة الجسم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، خصوصاً في أوقات الصيام بشهر رمضان المبارك.

وظهر بنزيما في الفيديو الذي أرسله إلى مجلس دبي الرياضي مرتدياً الزي الإماراتي (الكندورة)، وقال في رسالته: «إلى كل أصدقائي في الإمارات، وإلى كل المسلمين في العالم خلال شهر رمضان المبارك، يمر كل شخص في العالم بأوقات صعبة هذه الأيام بسبب جائحة (كوفيد-19)، لذلك يجب أن نحرص على مساعدة بعضنا بعضاً خلال هذه الأزمة، ابقوا بسلام واعتنوا بأنفسكم وبمن تحبون، لعل الله يحفظ الجميع».

ويرتبط بنزيمة بعلاقة محبة كبيرة مع الإمارات، ويزورها سنوياً، كما اعتاد زيارة الدولة في شهر رمضان المبارك، وزار سابقاً دورة ند الشبا الرياضية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وتضم منافسات رياضية عديدة، وقام خلال زيارته بممارسة رياضة البادل تنس مع عدد من اللاعبين المشاركين في منافسات اللعبة التي تقام ضمن منافسات الدورة.

واستقطبت مبادرة «خلك نشيط، وخلك سليم» عدداً كبيراً من نجوم كرة القدم العالمية الذين شاركوا برسائل توعوية إلى دولة الإمارات، تشجع على التدريب والحفاظ على الصحة تحت شعار هذه المبادرة الرائدة، كما تفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة من داخل الدولة وخارجها.

ومن أبرز النجوم الذين انضموا إلى المبادرة كارليس بويول، جينارو جاتوزو، فرناندو سانز، جوليو باتيستا، كريستيان كاريمبو، خافيير زانيتي، خوان سيباستيان فيرون، ماركو ماتيراتزي، أشرف حكيمي، باتريك كلويفرت، ريان جيجز، كولينا، إريك أبيدال، روبرتو كارلوس، لويس فيغو، نيكولا أنيلكا، ميشيل سلجادو، هرنان كريسبو، إيفان راكيتيش، عبدالله أبوزمع، فالكاو، والتر زينجا، ماسيمو أمبروزيني، ومايكل سيلفيستر.

وشارك في المبادرة عدد من الأبطال الأولمبيين، وهم التونسية إيناس بوكري، والمغربية فاطمة الزهراء أبوفارس، والسويسري رامون زينهاوسرن البطل الأولمبي في رياضات التزلج. ويواصل مجلس دبي الرياضي جهود التوعية بأهمية ممارسة الرياضة. وأسهمت مبادرات المجلس في استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال المنافسات الافتراضية التي أطلقها منذ توقف النشاط الرياضي في العالم كله بسبب جائحة «كوفيد-19»، ومن بينها تحدي تسلق درج برج خليفة، وتحدي السبرينت وتحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية، كما أطلق المجلس بوابة خاصة بالفعاليات الرياضية الافتراضية التي شهدت تنظيم العديد من الفعاليات، ولاقت مشاركة واسعة ونجاحاً كبيراً، ومن بينها «الماراثون المنزلي»، وبطولات الألعاب الالكترونية في كرة القدم، ودوتا 2، وغيرها من الألعاب الالكترونية الشيقة.

- شارك في المبادرة العديد من النجوم العالميين السابقين والحاليين، أمثال بويول وغاتوزو، وزانيتي، وأشرف حكيمي.

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