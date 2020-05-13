عاجل.. عموري مرشح للاحتراف في الدوري الألماني

المصدر: أبوظبي - وام

رشحت صحيفة "90 min" الألمانية واسعة الانتشار النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن لاعب الجزيرة والمنتخب الوطني للاحتراف في الدوري الألماني "البوندسليغا"، وذلك ضمن قائمة مكونة من 20 لاعبا كلهم يملكون فرص الاحتراف والنجاح بالمسابقة الأولى في الكرة الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن عمر عبد الرحمن كان في بداياته مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية، خصوصا بعد الأداء اللافت الذي قدمه في أولمبياد لندن 2012، مؤكدة أنه خاض تجربة قصيرة مع مانشستر سيتي استمرت لمدة أسبوعين فقط وكان من المفترض أن يوقع مع النادي لكن بسبب تصنيف المنتخب وتصريح العمل هناك لم تتم الصفقة.

وأكدت الصحيفة أن فرص عمر عبدالرحمن في النجاح كبيرة لأنه يملك مسيرة ناجحة حيث تم اختياره كأفضل لاعب في آسيا عام 2016، وخاض تجربة احترافية في نادي الهلال السعودي آخر بطل لآسيا، إلا أنه تعرض في بدايتها لإصابة بقطع في الرباط الصليبي حالت دون استمراره في الملاعب السعودية، وانضم للجزيرة بعد ذلك ويقدم أداء مميزا يجمع بين مهارة صناعة الأهداف وتسجيلها، كما انه يملك قدرات قيادية في الملعب أشاد بها كل من دربوه ، كما أنه ساهم بشكل مؤثر في تحقيق العديد من الإنجازات مع العين والمنتخب الإماراتي.

وتضم قائمة المرشحين "داني سيبايوس لاعب ريال مدريد المعار إلى آرسنال، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم إيه سي ميلان، وهيكتور هيريرا لاعب أتلتيكو مدريد، ودريس ميرتينز، نجم نابولي ونبيل فقير، وأوريول بوسكيتس لاعب برشلونة المعار والبرازيلي ويليان، والبروفي اندريه كاريلو لاعب الهلال السعودي وغيرهم".

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