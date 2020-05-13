الوسط الرياضي: يوم زايد للعمل الإنساني تجسيد لكل معاني الخير والعطاء

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تفاعل الوسط الرياضي في الإمارات مع يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 من شهر رمضان من كل عام، وهو اليوم الذي يجسد كل معاني الوفاء والولاء للمبادئ التي أرسى دعائمها، القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وشدّد الوسط الرياضي من قيادة ومسؤولين وشخصيات ومجالس رياضية وهيئات، وأندية ولاعبين ورياضيين في ذكرى وفاة الوالد المؤسس، على أن «يوم زايد يجسّد كل معاني الخير والعطاء، ويؤكد الدور الإنساني الذي تقوم به الإمارات في العالم».

وكتب سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الكرة، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تقف الإمارات، قيادة وشعباً، مع الإنسانية في محنتها، وتمد يد العون لكل شقيق وصديق، فهذا ما علمنا إياه الأب المؤسس، وإحياء ذكره وذكراه يتجدد مع كل بادرة خير وعطاء، وخلال أزمة (كورونا) نفتخر بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارات، لتعزيز قيم العمل الإنساني».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة، إن «دولة الإمارات دأبت على مد يد العون إلى الدول الشقيقة والصديقة، مجسّدة بهذا العطاء النهج الإنساني للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، ونحن فخورون بهذا العمل الإنساني الذي تقدمه دولتنا الحبيبة».

وبثت رابطة المحترفين مقطع فيديو للشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، شارك فيه نجوم دوري الخليج العربي، أمثال قائد فريق الوحدة، إسماعيل مطر، ونجم هجوم فريق شباب الأهلي أحمد خليل، وكذلك مهاجم فريق الجزيرة علي مبخوت وحارس فريق العين خالد عيسى، وهم يستذكرون الأقوال الخالدة للشيخ زايد طيب الله ثراه، عن عمل الخير.

وكتب خالد عيسى، على «تويتر»: «رحم اللّه أبونا ومؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الحمد لله على نعمة الإمارات».

وغرّدت «الرابطة» على حسابها في «تويتر»: «رحل الجسد.. لكن روح الأب القائد باقية تلهمنا في كل مكان.. 16عاماً مرّوا على رحيل حكيم العرب.. ستبقى في قلوبنا إلى الأبد».

وقال رئيس رابطة المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي: «إن 19 رمضان مناسبة لاستذكار ما حققه المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، من إنجازات وأعمال إنسانية، ليس على صعيد الإمارات فقط، بل امتدت لتشمل مختلف بقاع العالم».

وأضاف الجنيبي: «اسم زايد ارتبط بالعمل الإنساني، وقيادتنا الرشيدة تواصل مسيرته في العطاء، البذل والتسامح، هذه المبادئ والقيم النبيلة التي أصبح يتحلى بها كل فرد في الدولة من مواطنين ومقيمين».

وتفاعلت الأندية مع يوم زايد للعمل الإنساني، وقالت على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن ذكرى الوالد المؤسس ستبقى خالدة، ومنهاجا لعمل الخير، وأكدت: «الوالد المؤسس ترك إرثاً كبيراً، وبصمات خير لا تنقطع»، وغرد نادي الوحدة بالقول: «زايد الخير ترك بصمة واضحة من العمل الإنساني في شتى بقاع العالم».

وقال نادي العين: «اللهم ارحم والدنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان».

وقال نادي شباب الأهلي: «نستذكر اليوم مسيرة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي ألهم العالم، وكان خير مثال في العمل الخيري».

كما أكد الوصل أن: ذكراك دائماً في عقولنا وقلوبنا، أسكنك الله الفردوس الأعلى.

رابطة المحترفين:

• «رحل الجسد.. لكن روح الأب القائد باقية تلهمنا في كل مكان.. 16عاماً مرّوا على رحيل حكيم العرب.. ستبقى في قلوبنا إلى الأبد».

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