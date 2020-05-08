صحيفة مجرية: العين لن يجدّد لجوجاك

المصدر: معاذ كمبال ■العين

قالت صحيفة «سيسك فوشي» المجرية إن نادي العين لن يجدد للاعب المجري بازلاس جوجاك، بعد أن قرر عدم تفعيل بند في عقد اللاعب، والخاص بالتجديد له موسمين إضافيين، بعد انتهاء فترة نصف الموسم التي يقضيها منذ التعاقد معه يناير الماضي.

وأكدت الصحيفة أنه بخلاف الإشادة من قبل المدرب البرتغالي بيدرو باللاعب في تقرير فني سابق، ونشر ذلك على الموقع الرسمي للنادي، وعلى لسان عضو مجلس الإدارة ماجد العويس، فقد غيّر النادي رأيه في استمرار الارتباط باللاعب. وذكرت الصحيفة أن مدرب العين تراجع عن قراره، إذ تم إخطار اللاعب بالبحث عن نادٍ آخر، ما سيجعل جوجاك دون نادٍ بنهاية الموسم الحالي، اعتباراً من 30 يونيو المقبل.

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