أول مكان سيزوره تراولي بعد رفع الحجر

المصدر: الامارات اليوم

أعلن لاعب عجمان، الغامبي أبوبكر تراولي، أن أول مكان سيزوره بعد رفع الحجر المنزلي، هو «دبي مول». وقال لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالحنين لمعاودة زيارة (دبي مول)، هذا المكان الذي ارتبطت به كثيراً منذ أن تعاقدت مع النادي، كنت أزوره بشكل دائم ومتكرر خلال الأيام التي نحصل فيها على إجازة من التدريبات». وأضاف: «قمت بزيارة العديد من الأماكن المميزة في دانة الدنيا، لكن يبقى لـ(دبي مول) مكانة خاصة لي ولأسرتي التي اشتاق أفرادها لهذا المكان أيضاً».

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