الإسباني بيدرو يتلقى عرضاً للعب في الإمارات

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب منتخب إسبانيا، بيدرو رودريغز، أنه يفكر في اللعب في صفوف أحد أندية دوري الخليج العربي، عقب انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي في يونيو المقبل.

وأوضح لاعب برشلونة السابق، لصحيفة «90 مينيت» الإيطالية، أنه فتح الباب أمام إمكانية الرحيل عن الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، مشدداً على أنه لم يحسم وجهته المقبلة، مبيناً أنه يبحث العروض التي تلقاها في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما الإيطالي بدأ فعلياً التواصل مع وكيل أعمال اللاعب للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، موضحة أن بيدرو قد يوافق على العروض الأخرى التي تلقاها من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية والصين.

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