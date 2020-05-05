«شطرنج الشارقة» يتحدى «كورونا» ويقيم البطولة الدولية الجمعة المقبل

المصدر: سيد مصطفى■عجمان

قرر مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، خلال اجتماعه الذي عقد عن بعد، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، إقامة البطولة الدولية في نسختها الـ25، التي تقام يومي الجمعة والسبت المقبلين، ودون انقطاع هذا العام، بسبب جائحة كورونا.

وقال الأمين العام لنادي الشارقة للشطرنج، جمال عيسى المدفع، إن مجلس الإدارة استعرض كل الترتيبات الخاصة بالبطولة، لتنطلق أواخر هذا الأسبوع، إذ تم اعتماد الميزانية المالية والجوائز الخاصة بالفائزين. وأضاف في تصريحات صحافية أن «البطولة ستقام عبر نظام ضمن برنامج متخصص في تنظيم البطولات الشطرنجية عن بعد، للحفاظ على الإرث الكبير لتلك البطولة التي أقيمت على مدار 24 عاماً ودون انقطاع، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الإجراءات الاحترازية لحماية اللاعبين واللاعبات من فيروس كورونا». وأشار إلى أن «مجلس الإدارة أشاد بنجاح تطبيق خطة تدريب اللاعبين عن بعد، حيث ينتظم اللاعبون الصغار والكبار ولاعبو أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج في التدريبات مع مدربي النادي، الاستاذين الدوليين الكبيرين، فيوريل لورداتشيسكو وافستراتوس جريفاس، وبإشراف ومتابعة من رئيس وأعضاء الجهاز الفني للنادي، من دون أن يتأثر اللاعبون بتلك الفترة التي نعيشها، إذ تم تنظيم العديد من اللقاءات الودية مع أندية من تركيا ولبنان وسورية، ولمواصلة تطور مستواهم.

وبين المدفع أن «مجلس الإدارة اعتمد توصية اللجنة الثقافية بالنادي بتنظيم المسابقة الدينية الرمضانية (ورتلناه ترتيلا) للاعبي ولاعبات أندية الشطرنج في الدولة من سن ست إلى 16 سنة، وذلك عن طريق إرسال فيديو مسجل، إذ تقرر تخصيص مبلغ 10 آلاف درهم للفائزين السبعة الأوائل إضافة إلى جوائز خاصة بالفئات السنية للمشاركين».

- البطولة ستقام عبر نظام ضمن برنامج متخصص في تنظيم البطولات الشطرنجية عن بُعد.

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