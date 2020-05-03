الهيئة العامة للرياضة تطلق مبادرة مجتمعية دعماً لأصحاب الهمم وكبار السن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نفذت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، مبادرة رياضية مجتمعية، من خلال تقديم أجهزة رياضية حديثة لفئات من المجتمع، في إطار مبادرة "للرياضة.. للحياة" التي تتبناها الهيئة وتستهدف تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية، لا سيما في ظل الظروف الراهنة، حيث الحجر المنزلي استجابة للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة دعماً للجهود المبذولة في التصدي لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.

وتمثل هذه الأجهزة الرياضية واحدة من المراحل الداعمة لمبادرة "للرياضة.. للحياة"، التي تستهدف تعزيز وتنمية الرياضات المختلفة على نطاق المجتمع بمختلف أفراده وفئاته، تحت مسمى "الرياضة المجتمعية"، حيث تستهدف الهيئة دعم الإرادة والسلوك الرياضي عند أصحاب الهمم وكبار المواطنين والأسر ذات الدخل المنخفض الغير قادرة على الالتحاق بأندية رياضية أو اقتناء أجهزة رياضية، ومن أجل ذلك تقدم لهم ما يعينهم على ممارسة الرياضة لتحسين مستوى لياقتهم، وبالتالي تحسين صحتهم وظروف حياتهم.

شمل التوزيع في المرحلة الأولى، إمارة عجمان، فيما تستمر المبادرة وصولاً إلى جميع مناطق الدولة، عبر فريق من الهيئة العامة للرياضة وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع التي رشّحت بدورها الأسماء المستفيدة استناداً إلى منهجية عملية وبحث ميداني، حيث يجري إيصال الأجهزة إلى مستحقيها، مع التقيد بكافة الإجراءات التي اتخذتها الدولة والتدابير الاحترازية والوقائية لتفادي الاختلاط والازدحام والتجمعات أثناء تسليم الأجهزة لمستحقيها.

من جانبه أكد الأمين العام للهيئة سعيد عبد الغفار حسين حرص القيادة الرشيدة على تعزيز دور الهيئة في هذه الظروف التي يتطلب منا جميعاً مضاعفة الجهود للخروج من الأزمة بسلام وأمان، وتهيئة الظروف الملائمة للأسر والشرائح المستهدفة للبقاء في منازلها حماية لها من تداعيات الوباء وانتشاره".

وأضاف: "بدعم القيادة الرشيدة قمنا بإعداد الخطط والبرامج لمساندة كافة الجهات على تنفيذ الخطوات المبذولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19."

وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للجهود المتواصلة بتوجيهات الحكومة الرشيدة لتوفير الاحتياجات للمواطنين والمقيمين، وإيصالها إليهم حفاظاً على سلامتهم، وتعزيزاً لسلامة الإجراءات المتبعة، حيث تعد المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الرياضة المجتمعية كأسلوب حياة لتحصين صحة المجتمع، تجسيداً لتطلعات ورؤى القيادة في الدولة.

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