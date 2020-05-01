«مجلس دبي» يحتفل بيوم العمال العالمي مع أبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

احتفل مجلس دبي الرياضي بيوم العمال العالمي، الذي يوافق الأول من مايو، تأكيداً على الدور الذي يجسده العمال، باعتبارهم شركاء مهمين في المجتمع، وتقديرا لدورهم في تحقيق النجاحات على كل الأصعدة، وفي عام 2020، الذي يعد عام التحديات على صعيد مواجهة جائحة وباء «كوفيد-19»، تميز الحدث بالاحتفال، وتكريم العاملين في مراكز الفحص الطبي في ناديَي النصر وشباب الأهلي، لأهمية الدور الذي يقوم به العمال في هذا الوقت المهم، من خلال وقوفهم مع أبطال خط الدفاع الأول من الأطباء والممرضين، ورجال الأمن والمتطوعين وفرق التعقيم، لمواجهة وباء الفيروس والحد من انتشاره، فكان الاحتفال بهم في أماكن وجودهم بمراكز الفحص، وتم توزيع هدايا خاصة من فريق عمل المجلس، مع عبارات التقدير والتشجيع للدور الأساسي الذي يلعبونه، والذي يتكامل مع الأدوار الأخرى التي تهدف إلى حماية المجتمع والوطن.

وشكر المجلس العمال في مركزَي الفحص بحضور العاملين من أطباء وممرضين، وأشخاص كانوا حاضرين لإجراء الفحص الطبي، كما تم تكريمهم، وإطلاق وسم خاص بالمناسبة هو: نحن _معكم، و# لكم_ تقديرنا.

واعتاد المجلس الاحتفال بيوم العمال العالمي سنوياً لتقدير جهود هذه الفئة المهمة في المجتمع، من خلال تكريم العمال، وكذلك تنظيم فعاليات ومنافسات رياضية مخصصة لهم، يقام بعضها ليوم واحد، وأخرى على مدار العام.

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