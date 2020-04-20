نجوم الجوجيتسو يتطوعون في الفرق الداعمة للحدّ من انتشار «كورونا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال اتحاد الجوجيستو إن مجموعة من نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو تشارك في عدد من الفرق التطوعية الداعمة للجهود الحكومية في مكافحة انتشار فيروس «كورونا».

من جانبه، أكد نجم المنتخب الوطني ونادي بني ياس للجوجيتسو رئيس متطوعي مركز مدينة زايد التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، فيصل الكتبي، أن انخراطه بصحبة مجموعة من ألمع لاعبي الجوجيتسو في هذا العمل التطوعي، ينسجم مع إحدى أبرز قيم هذه الرياضة، المتمثلة في المحبة والعطاء والالتزام والولاء للوطن».

وقال في بيان صحافي إن لاعبي الجوجيتسو، والرياضات الأخرى بشكل عام، يترتب عليهم مسؤولية كبرى، كونهم يتمتعون بشعبية كبيرة في أوساط المجتمع، وبالتالي يملكون ميزة التأثير الإيجابي بين المتابعين والمحبين، فضلاً عن توفير نموذج ملهم للوقوف بجانب الوطن والقيادة في السراء والضراء.

من جانبه قال لاعب نادي العين للجوجيتسو وزميل فيصل الكتبي ضمن فريق المتطوعين، محمد هيثم، إن بإمكان أبناء الإمارات لعب دور بارز في التصدي لهذه الجائحة، وإن التطوع في خدمة الوطن فرصة كبيرة لردّ بعض الجميل لوطننا وقيادتنا الحبيبة وعينها الساهرة على راحة المواطنين والمقيمين، وأضاف: «التطوع بشكل عام يواكب قدرات لاعبي الجوجيتسو، حيث إنها رياضة تؤهل اللاعب للعمل في أصعب الظروف، لاسيما العمل الميداني الذي يتطلب مرونة وكفاءة عاليتين».

التطوع يواكب قدرات لاعبي الجوجيتسو على العمل في أصعب الظروف.