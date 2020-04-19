مجلس الشارقة الرياضي يوجّه الأندية بتوفير 15 سيارة إسعاف

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

وجّه مجلس الشارقة الرياضي أندية الإمارة الباسمة بتوفير 15 سيارة إسعاف، لخدمة جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لمكافحة فيروس «كورونا»، تأكيداً لدورها ودور أنديتها المجتمعي، في ظل توقف التجمعات والأنشطة الرياضية التزاماً بالقرارات الوقائية والاحترازية على مستوى الدولة.

وأشار الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، في بيان صحافي، إلى أن المجلس حريص على أن يكون له دور بارز وفعال مع أنديته الرياضية والتخصصية، في المجتمع، خلال هذه الفترة، تماشياً مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، حيث إن المجال الرياضي جزء لا يتجزأ، في الإسهام في مختلف المجالات. وأضاف: «نشكر أندية الإمارة المتعاونة معنا في هذه المبادرة، وتوفير سيارات الإسعاف، بالإضافة إلى السائقين، لدعم جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث سيتم تدريبهم وتأهيلهم على أيدي متخصصين من قبل الجهات المختصة، للتعامل مع مختلف الحالات، من منطلق حرصنا التام على القيام بأدوارنا في المجتمع، والإسهام ولو بجزء بسيط تقديراً للجهود الكبيرة التي يقوم بها الجميع خلال هذه الجائحة، خصوصاً خط دفاعنا الأول».

وواصل الشيخ صقر القاسمي: «هذه الفترة تمثل فترة التضامن مع الجهات المختصة وخدمة الإمارة والوطن والمواطن، من أجل الإسهام في تهيئة جميع متطلبات الصحة والسلامة العامة لجميع أفراد المجتمع، خصوصاً أن الرياضة تجد الدعم اللامحدود من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، وبالتالي فإن دورها لا يتوقف في مجالها فقط، وإنما يشمل المجالين المجتمعي والصحي أيضاً، وعلينا التكاتف والتلاحم وأن نعمل يداً بيد ونلتزم بالتوجيهات».