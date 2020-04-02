3 نجوم عالميين ينضمون إلى مبادرة «خلك نشيط وخلك سليم»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

انضم ثلاثة من نجوم كرة القدم العالميين إلى مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط، وخلك سليم»، للتدرب بالمنزل، والتي تفاعل معها الملايين من داخل وخارج الدولة، من الأفراد والمؤسسات ومراكز التدريب.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان أمس: «تأتي مشاركة نجوم الكرة العالمية في حملة الترويج، إيماناً منهم بأهمية المبادرة التي تسهم في المحافظة على سلامة وصحة ولياقة أفراد المجتمع، وتدعم جهود مكافحة وباء فيروس كورونا، باعتبار أن النشاط والرياضة يسهمان، إلى جانب الوقاية وتجنب الاختلاط مع المصابين، في المحافظة على المجتمع كله».

وأضاف: «يتقدم المشاركين في المبادرة أفضل لاعب بالعالم، وقائد منتخب البرتغال وريال مدريد وبرشلونة وإنترميلان السابق، البرتغالي لويس فيغو، والمدافع الأسطوري، ونجم منتخب البرازيل بطل العالم ونادي ريال مدريد بطل أوروبا سابقاً، روبرتو كارلوس، ونجم منتخب فرنسا وريال مدريد وأرسنال ومانشستر سيتي وباريس سان جرمان سابقاً، الفرنسي نيكولا أنيلكا». ويرتبط النجوم الثلاثة بعلاقة صداقة ومحبة مع الدولة، ويفدون باستمرار إلى الدولة لقضاء إجازاتهم العائلية فيها، إذ أرسلوا رسائل بالصوت والصورة إلى كل من يعيش في دولة الإمارات، من خلال فيديوهات مصورة، تم نشرها عبر حسابات التواصل الاجتماعي لمجلس دبي الرياضي، وتناقلتها حسابات رسمية عدة.

من جهته، قال فيغو: «إلى كل أصدقائي في دبي، والإمارات عموماً، أقول لكم في ظل هذه الظروف الصعبة يجب أن نعتني بأنفسنا وبكل من نحب، وأن نبقى بمنازلنا، كما يجب أن نواصل التدريب أثناء مكوثنا بالمنزل لكي نحافظ على صحتنا ولياقتنا البدنية، ولننضم جميعاً إلى مبادرة (خلك نشيط، وخلك سليم)».

وحثت رسالتا روبرتو كارلوس، ونيكولا أنيلكا، جميع أفراد المجتمع في دبي، والإمارات، بأن يحموا أنفسهم بالبقاء في المنزل، وأن يحافظوا على صحتهم ولياقتهم بأمان.

وتواصل مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط، وخلك سليم» انتشارها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة، التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات، وتشجّع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البني في المنزل، خلال الفترة الحالية، للمحافظة على الجسم السليم، وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وحفزت المبادرة العديد من أندية اللياقة البدنية والصالات الرياضية على المشاركة، من خلال تقديم برامج يومية، تبث مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، يتم فيها عرض تدريبات رياضية مختلفة، وحصص يوغا ودروس في الفنون القتالية، ومن أبرز الأندية المشاركة نادي فيتنس فيرست، الذي يشارك في المبادرة بأفضل المدربين المحترفين من العاملين لديه، إذ سيتم عرض برامج البث الحي الخاصة به على قناة مجلس دبي الرياضي في موقع «إنستغرام» يومياً.

ووصل عدد الفيديوهات والصور، التي نشرها المشاركون في المبادرة، إلى أكثر من 5200 مشاركة، سجلوا خلالها تدريباتهم المنزلية المتنوعة، مستخدمين الأدوات المنزلية البسيطة لأداء التمرينات، لتصل المبادرة إلى أكثر من 21.8 مليون شخص حول العالم.

5200

عدد الفيديوهات والصور، التي نشرها المشاركون في «المبادرة».