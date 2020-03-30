راشد بن حميد: بطولتنا الحقيقية هي سلامة كل أفراد المجتمع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق اتحاد كرة القدم مُبادرة جديدة، تحمل عنوان «بطولتنا سلامتكم»، في إطار «حرصه على المشاركة المجتمعية في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم «COVID19»، والإسهام في توعية كل أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بأهمية التقيد بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة في الدولة، حفاظاً على السلامة العامة، وتعزيز سبل الوقاية المجتمعية للحد من انتشار هذا الفيروس».

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف كل البطولات المحلية حتى 15 أبريل المقبل كموعد مبدئي، ومن ثم تقييم الأمور، حرصاً منه على سلامة اللاعبين والجمهور وكل العاملين في البطولة.

وقال بيان صحافي: «تأتي المُبادرة في ظل توقف النشاط الرياضي الكروي في مختلف دول العالم، سواء بطولات الأندية أو المنتخبات الوطنية التي تم تأجيلها، حيث حرص اتحاد كرة القدم على استحداث بطولة افتراضية، يحث خلالها الجميع على التوحد والوقوف صفاً واحداً لتحقيق لقب هذه البطولة، التي تتمثل في سلامة كل أفراد المجتمع».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم: «في ظل توقف النشاط الكروي، نخوض جميعاً الآن أهم وأغلى بطولة، وهي سلامة أفراد المجتمع، كونها البطولة الحقيقية التي نسعى جميعاً لتحقيقها، لما لها من أهمية كبرى للبشرية في هذا التوقيت الصعب الذي يعيشه العالم في ظل انتشار فيروس كورونا».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «تقوم دولة الإمارات بجهود كبيرة لمواجهة أزمة كورونا محلياً وعالمياً، من خلال حزمة من المبادرات والقرارات والإجراءات الاحترازية، بإشراف مباشر من القيادة الرشيدة لدولتنا الغالية، التي لا تألو جهداً لمساعدة الدول المتأثرة من خلال الإمدادات الطبية ومعدات الإغاثة وغيرها، في بادرة تُجسد معنى الإنسانية».

ودعا الشيخ راشد بن حميد جميع الرياضيين للمشاركة في المبادرة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، عبر الوسم #بطولتنا_سلامتكم، وذلك من خلال رسائل الفيديو القصيرة، وحث المجتمع على ضرورة التقيد بالتعليمات، وممارسة التدريبات الرياضية في المنزل، واتباع طرق الوقاية السليمة، مؤكداً ثقته بأن الجميع على قدر المسؤولية، وهو الأمر الذي سيساعد على تجاوز هذه الأزمة، وعودة الحياة إلى طبيعتها. وشارك في المبادرة، إلى جانب الشيخ راشد بن حميد النعيمي، عدد من المسؤولين الرياضيين بالدولة، ونجوم المنتخب الوطني في مونديال 90 والجيل الحالي، وكذلك الإعلاميون، والمعلقون الرياضيون، والشخصيات الرياضية المؤثرة، الذين وجهوا رسائل إيجابية لأفراد المجتمع بطرق مختلفة. من جهته، أعرب الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشؤون الرياضية، عبدالمحسن الدوسري، عن سعادته بالمشاركة في هذه المبادرة التي تجسد معنى التواصل الحقيقي بين الرياضيين وأفراد المجتمع، وحثهم على التقيد بالتعليمات، مشيراً إلى أن دور الرياضيين مهم جداً في هذا التوقيت، لما لهم من تأثير إيجابي وقوي على أفراد المجتمع.

في المقابل، أشاد الحكم الدولي المونديالي السابق، علي بوجسيم، بالتعامل المثالي لاتحاد كرة القدم مع الأوضاع الصحية الراهنة التي يمر بها العالم، واتخاذه عدداً من القرارات المهمة، يأتي في مقدمتها تعليق النشاط الكروي، مشيراً إلى أن سلامة أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين وكل المعنيين أهم من أي بطولة في أي مسابقة.

بدوره، أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عدنان الحمادي، أن مثل هذه المبادرات التي تحمل رسائل إيجابية وتوعوية بطريقة مختصرة تُعزز ثقافة أفراد المجتمع حول كيفية التعامل مع الأوضاع الصحية الراهنة، والامتثال لتوجيهات الجهات المختصة.

أغلى بطولة

ذكر قائد نادي الوحدة والمنتخب الوطني، إسماعيل مطر، أنه خاض العديد من البطولات، وسجل الكثير من الأهداف، إلا أنه حالياً يخوض أغلى بطولة له، وهي سلامة أفراد المجتمع، مؤكداً أنه يسعى مع بقية زملائه للإسهام في تحقيق لقب هذه البطولة.

من جانبه، طالب لاعب نادي شباب الأهلي والمنتخب الوطني، وليد عباس، كل زملائه اللاعبين بضرورة اتباع برنامج رياضي، وتناول الوجبات الصحية خلال هذه الفترة، والتقيد بالتعليمات، حتى يكونوا جاهزين للعودة مجدداً إلى الملاعب فور انتهاء هذه الأزمة الصحية.