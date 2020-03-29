بالفيديو: لاعب الشارقة شوكوروف لأهالي بلدته.. أبقوا في منازلكم المساعدات ستصلكم

المصدر: منصور السندي - الشارقة

نشر لاعب الشارقة المحترف الأوزبكي شوكوروف فيديو على حسابه في كل من "تويتر" وانستغرام" وهو يستعرض مهاراته الفنية في التحكم بالكرة منتقدا تحدي المنزل الذي انتشر بين اللاعبين على مستوى العالم، معتبرا أن التحدي الحقيقي هو أن تقدم المساعدة وأن تشعر بمعاناة الفقراء والمساكين فيما ظهر شوكوروف في فيديو آخر وهو يعلن تقديمه مساعدات غذائية للأهالي الفقراء ببلدته في أوزباكستان، إذ شملت المساعدات في الدفعة الأولى 60 اسرة وذلك للتخفيف من معاناتهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد" كوفيد 19".

وأعلن شوكوروف أن المساعدات لأهالي بلدته من الفقراء ستستمر، طالبا منهم البقاء في منازلهم وستصلهم المساعدات لمواجهة الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم باسره.

وأشار شكوروف إلى أنه سعيد جدا بما شاهده من فرحة على وجوه الفقراء وهم يتلقون هذه المساعدات من أبن بلدتهم وهذه هي قمة السعادة بالنسبة له.

ويعد المحترف الإوزبكي شوكوروف الذي يتميز بالأخلاق العالية من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الشرقاوي، علما أن شوكوروف انتقل إلى الشارقة في 2017.