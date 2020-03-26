نادي أبوظبي للدراجات يواصل «التدريب عن بُعد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

أكد مدير التدريب والشؤون الفنية بنادي أبوظبي للدراجات، عبدالله سويدان، أن الفريق يواصل التدريبات اليومية بإستخدام نظام التقنية الحديثة بما يسمى بمحاكاة الواقع.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ما يطبق اليوم هو بديل يساعد في الحفاظ على مستوى اللياقة والأداء للدراجين، وتعتبر هذه التقنية الحديثة من البدائل الأقرب الى الواقع، حيث يستطيع الجهاز الفني مراقبة التمارين عن بعد وبجميع التفاصيل الدقيقة والبيانات المهمة لأداء الرياضي، كما يستطيع الجهاز الفني تصميم البرامج المطلوبة للتمرين حسب القراءات ولكل دراج من الفريق على حدة».