الشارقة يعود من الفجيرة بـ 3 نقاط ثمينة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

عاد الشارقة من ملعب الفجيرة بفوز ثمين على مضيفه الفجيرة بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري الخليج العربي، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، مقابل (12) للفجيرة المتواجد في المركز الأخير.

بدأت المباراة هجومية من قبل الشارقة وبحذر شديد من الفجيرة، وكانت أولى المحاولات للملك عن طريق ريان مينديز الذي نجح في التغلغل في منطقة الجزاء، ولعبها إلى البرازيلي كايو قبل أن يتدخل مدافع الفجيرة عبدالله صالح لإبعادها (6).

وتدخل حارس الفجيرة عبدالله التميمي وأمسك بالكرة ببسالة قبل أن يسدد ريان مينديز (12)، بالمقابل كانت محاولات الفجيرة تصطدم أمام يقظة الأوزبكي شوكوروف الذي كان يراقب تحركات مهاجمي الذئاب.

وسجل الشارقة هدفه الأول عن طريق البرازيلي ميلوني بعد هجمة جميلة قادها ريان مينديز تناقل من خلالها الكرة مع أكثر من لاعب قبل أن يواجه المرمى ويسدد نحو الشباك (16)، وتدخل الحارس التميمي بعدها بدقيقتين وأبعد كرتين سددها ريان مينديز شكلتا خطورة كبيرة على المرمى.

ومن تمريرة طولية للاعب الفجيرة فهد سبيل كاد البرازيلي جيفيرسون تعديل النتيجة لولا أنه تباطأ بالتسديد (27)، كما سدد زميله غابريل كرة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالعارضة (30).

وفرط كايو لوكاس بفرصة هدف ثانٍ للملك عندما وصلته كرة مميزة (41)، وحرم القائم فريق الفجيرة من تسجيل هدف التعادل بعد أن تصدى لكرة رأسية سددها عبدالله صالح (45+2).

حاول كايو لوكاس الوصول إلى مرمى الفجيرة مطلع الشوط الثاني، إلا أن دفاع الفجيرة حال دون ذلك (47)، وتمكن حارس الفجيرة التميمي من إنقاذ مرماه من فرصة محققة بعد تسديدة رأسية للاعب البرازيلي لوان بيريرا أبعدها لركنية (51).

واستعاد الفجيرة سيطرته على المباراة وشن هجمات عديدة، أضاع من خلالها فرصة لهز الشباك بعد أن مرت كرة البرازيلي جوناثان من أمام المرمى دون أن يكملها أي من زملائه المهاجمين (53)، كما سدد فهد سبيل كرة صاروخية مرت بجوار القائم (60).

ونجح الشارقة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ريان مينديز مستفيداً من هجمة مرتدة نجح من خلالها في مراوغة لاعبي الفجيرة والتسديد داخل الشباك (75)، فيما سجل الأوزبكي شوكوروف الهدف الثالث للشارقة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء (90).

بدأت المباراة بهجوم متواصل من الشارقة مقابل حذر شديد من الفجيرة.