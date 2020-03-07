الوصل يعرض 250 ألف دولار لضم أوروز

المصدر: أحمد طارق - دبي

تقدم نادي الوصل بعرض رسمي، لضم الأرجنتيني نيكولاس أوروز، من نادي راسينغ الأرجنتيني بداية من الموسم المقبل، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأرجنتينية.

وذكرت صحيفة «راسينغ ديل ما» أن الوصل تقدم بعرض مادي قيمته 250 ألف دولار، الثلاثاء الماضي، نظير استعارة نيكولاس أوروز لمدة موسم واحد، بداية من الموسم المقبل، مشيرة إلى أن النادي الأرجنتيني لم يرد على العرض حتى الآن.

وأشارت إلى أن إدارة راسينغ تلقت عرضاً آخر، لكن بقيمة مادية أقل، إضافة إلى عرض من أحد أندية الدوري السعودي، مؤكدة أن الوصل يتصدر قائمة الأندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.