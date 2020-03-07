المصدر: الامارات اليوم

غياب

سيفتقد فريق الظفرة خدمات لاعبه خالد بطي، في مباراته المقبلة أمام بني ياس، في الدور نصف النهائي لكأس رئيس الدولة لكرة القدم، بداعي الإيقاف بسبب البطاقات الملونة.

مشاركة

استفسر عضو في الجهاز الفني لنادي الظفرة عن صحة مشاركة ثلاثة لاعبين مقيمين مع الوصل أمام فريقه، قبل أن يتأكد من أن «الإمبراطور» لعب بأربعة لاعبين أجانب في المباراة، بسبب غياب غالفاو وتريش وغايبور.

انتقال

كشف لاعب حتا والوصل السابق عبدالله كاظم، أنه ليس عيباً أن ينتقل اللاعب من ناديه إلى نادٍ آخر في حال حصل على فرصة للعب، مشيراً إلى أنه كان أساسياً في فريقه السابق الوصل قبل أن يجلس على الدكة لسنتين، لكنه حالياً يلعب أساسياً في حتا، بعدما حصل على فرصته.