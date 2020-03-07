جولة مفصلية للإمارات ودبا الحصن في «الأولى» اليوم

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

يحل فريق الإمارات (المتصدر) ضيفاً على دبا الفجيرة، ويستضيف دبا الحصن نظيره الحمرية عند الساعة 17:35 من مساء اليوم، ضمن الجولة الـ15 لدوري الدرجة الأولى، وذلك في مباراتين مصيريتين لرسم أهم ملامح الصعود إلى دوري الخليج العربي، كما يلعب بالتوقيت نفسه مصفوت مع العروبة.

ويبلغ رصيد الإمارات (36 نقطة)، يليه دبا الحصن (30 نقطة)، ثم البطائح (26 نقطة)، والحمرية (25 نقطة)، ودبا الفجيرة (22 نقطة).

من جهة أخرى، فاز البطائح على الذيد 3-1، أمس، بعد تألق البرازيلي ألكسندر ميديريوس، بتسجيله «هاتريك» (2 و4 و67)، فيما تغلب العربي على التعاون 2-1.