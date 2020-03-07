السناني: فابيو ليما هنأني ودهسني

المصدر: أحمد طارق - دبي

أشاد حارس مرمى الظفرة، خالد السناني، بلاعب الوصل، فابيو ليما، بعدما قام الأخير بتهنئته، عندما تصدى لفرصة خطرة لـ«الفهود»، وقال مازحاً: «ليما هنأني ودهسني في الوقت نفسه، بعدما تصديت للكرة التي سددها».

وتابع السناني في تصريحات صحافية: «ليما لاعب كبير في الوصل ودوري الخليج العربي، وأتمنى له التوفيق، وبالنسبة إلى اللقطة التي هنأني خلالها بعدما تصديت لكرة قوية سددها، كانت ردة فعل جيدة من لاعب كبير، إذ حالفني التوفيق».

وعن خسارة الظفرة 2-1 أول من أمس في الجولة 18 من الدوري، بعد سلسلة النتائج الإيجابية، قال: «تعد جرس إنذار لنا، خصوصاً أنها تأتي قبل خوضنا مباراة مهمة جداً أمام بني ياس في نصف نهائي كأس رئيس الدولة».

ريجيكامب: الفوز جاء في وقت مهم

قال مدرب الوصل، ريجيكامب، إنه سعيد لأن الفوز جاء في وقت مهم للغاية للفريق، وتابع في المؤتمر الصحافي: «الفوز مهم لأننا لم نحقق أي انتصار منذ فترة طويلة، وفي الوقت نفسه خسرنا عدداً من اللاعبين المؤثرين، وليس من السهل أن نعوض غيابهم، لذلك أشعر بالسعادة أن اللاعبين الذين شاركوا فعلوا المطلوب منهم».