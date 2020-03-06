مدرب إيطالي في الإمارات: المدرجات فارغة ولكن العالم متوحد

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مدرب فريق الفجيرة، الإيطالي فابيو فيفياني إن غياب الجماهير عن حضور المباراة يلقي بظلاله على مستوى الفرق خلال مباريات كرة القدم لاعتياد اللاعبين على وجود الجماهير الذي يمنحهم الدافع اللازم لتقديم أفضل ما لديهم لكنه أكد في الوقت ذاته أن المدرجات الفارغة أكدت أن العالم متحد لمكافحة انتشار فايروس كورونا.

وأقيمت مباريات الفجيرة أمام مستضيفه فريق العين في الجولة 18 لدوري الخليج العربي لكرة القدم في استاد هزاع بن زايد ولقاء خورفكان مع ضيفه بني ياس بدون حضور الجماهير تماشياً مع التوجيهات الصحية.

وقال المدرب الإيطالي لـ"الإمارات اليوم" أن فايروس كورونا أثبت أن العالم متوحد في مواجهة الوباء خصوصاً وأنه خطر على كل دول العالم وليس دول بعينها وهو ما يطلب الوقفة من الجميع لدحر هذا المرض.

وأشاد فيفياني بالقرار الصادر من جانب معظم الاتحادات الرياضية في العالم بإقامة الاحداث الرياضية خلف الأبواب المغلقة، وقال: "الأمر بدأ في إيطاليا وكان لا بد من اتخاذ هذا القرار الذي يراعي المصلحة العامة ومن الجيد أن دول العالم سلكت ذات المسار"