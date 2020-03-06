ويلتون سواريز يعيد الفرحة للوصل

المصدر: أحمد طارق - دبي

قاد البرازيلي ويلتون سورايز للفوز على الظفرة بهدفين مقابل هدف، على استاد الوصل في زعبيل، ضمن الجولة الـ 18 من دوري الخليج العربي، بعدما أحرز سواريز الهدف الأول وصنع الثاني، ليرفع "الإمبراطور" رصيده إلى 26 نقطة، بينما توقف رصيد الظفرة عند 29 نقطة.

وشهدت تشكيلة الوصل مفاجأة بغياب اللاعب الإكوادوري فيرناندو غايبور عن قائمة الفريق، بينما سيطر "الإمبراطور" على مجريات اللعب، بفضل تحركات فابيو ليما وويلتون سواريز، إذ هدد الأخير مرمى الظفرة مرتين في أول دقيقتين، عندما سدد كرة قوية لمست الدفاع وخرجت إلى ركلة ركنية، قبل أن يلعب كرة أخرى برأسه مرت فوق العارضة.

وأظهر البرازيلي ناثان فيليبي نشاطاً كبيراً في الجهة اليمنى لهجوم الوصل، ما أسفر عن إحراز الهدف الأول، عندما قاد فيليبي هجمة مرتدة وسدد كرة قوية، تصدى لها حارس الظفرة خالد السناني، وأكملها ويلتون سواريز في المرمى (12).

ورغم تحسن أداء الظفرة بعد الهدف الوصلاوي، إلا أن الفريق الضيف افتقد إلى الدقة في التمريرات، ولم يصل إلى مرمى حميد عبدالله، بينما كاد "الفهود" أن يضيف الهدف الثاني من أجمل هجمة في المباراة، قادها ناثان فيليبي الذي مرر الكرة إلى ويلتون سواريز قبل أن يلعبها بكعبه جميلة، وانفرد على إثرها فابيو ليما بالمرمى، وسدد كرة قوية تصدى لها حارس الظفرة خالد السناني وأخرجها إلى ركلة ركنية (38).

أما الشوط الثاني شهد أفضلية من جانب الظفرة، الذي كاد أن يحرز الهدف الأول في الدقيقة 52 عندما لعب إبراهيم اليعقوبي كرة عرضية، وأخطأ حارس الوصل حميد عبدالله في الخروج من مرماه، ولكن سهيل المنصوري سدد الكرة خارج المرمى (52)، قبل أن يحرز البرازيلي جواو بيدرو هدف التعادل عندما تلقى كرة عرضية من خالد باوزير وأكملها في المرمى (55).

في المقابل تراجع أداء الفريقين بعدما تعددت التمريرات الخاطئة، والمخالفات من كل فريق، بينما أحرز فابيو ليما الهدف الثاني، بعدما قاد حبوش صالح هجمة مرتدة ومرر الكرة إلى ويلتون سواريز الذي هيأ الكرة بمهارة إلى ليما ليضعها في المرمى (74)، وتنته المباراة بفوز الوصل.