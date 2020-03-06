خورفكان يحتفل بالفوز الأول على ملعبه أمام بني ياس

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

ضرب فريق خورفكان، أمس، أكثر من عصفور بحجر واحد، إذ حقق فوزاً غالياً وثميناً على فريق صعب هو بني ياس، بهدفين لهدف في الجولة 18 من دوري الخليج العربي، ليحافظ على نسق الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على الجزيرة بهدف لصفر، وكذلك احتفل بأول مباراة يخوضها هذا الموسم على ملعبه بأحسن طريقة. ورفع خورفكان رصيده إلى 15 نقطة مقابل 20 لبني ياس.

وقدم خورفكان مباراة مميزة وقوية، انطلقت بضغط من بني ياس، حيث تألق حارس خورفكان محمد يوسف في التصدي لأكثر من هجمة محققة، قبل أن تنطلق هجمات خورفكان التي أثمرت هدف السبق في الدقيقة 31 عن طريق البرازيلي رامون لوبيز، بعد أن أكمل كرة ارتدت من قائم بني ياس على إثر رأسية الايفواري كوامي اوتوني. وكاد فهد حديد يعزز النتيجة لولا تسديدته التي ارتدت من القائم (41).

وسجل خورفكان الهدف الثاني عن طريق رامون لوبيز (43)، مستفيداً من خطأ لدفاع بني ياس، حيث انفرد رامون بالمرمى وسدد مباشرة إلى الشباك، بينما أضاع البرازيلي جونيور فرصة هدف ثالث وهو منفرد بالمرمى (48).

في المقابل تدخل حارس خورفكان محمد يوسف وتصدى لكرة لاعب بني ياس البرازيلي خوسيه روبيرتو بعد تسديدة قوية (69)، رد عليها لاعب خورفكان ريكاردينهو بتسديدة قوية أمسكها حارس السماوي فهد الظنحلني على مرتين (72). واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لبني ياس في الدقيقة (90+1) بعد أن اصطدمت الكرة بيد أحمد عيسى، سجل منها بني ياس هدفه الاول عن طريق روبيرتو (90+2).

- خورفكان حقق فوزين متتاليين على الجزيرة وبني ياس ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.