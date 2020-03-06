3 ميداليات للشارقة في «دولية الأردن للجوجيتسو»

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

أحرز لاعبو الجوجيتسو في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثلاث ميداليات، خلال المشاركة في الجولة التاسعة لبطولة الأردن للجوجيتسو، التي اختتمت في العاصمة عمّان أخيراً. وجاءت الميداليات بواقع ذهبية حققها سلطان العويس، بينما أحرز الفضيتين كل من فرح واصف، وسعيد بن فهد.

وثمن رئيس مجلس إدارة النادي، أحمد عبدالرحمن العويس، الدعم الذي يوفره مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وكذلك مجلس الشارقة الرياضي لرياضيي الإمارات، مشيرا إلى أن هذا الدعم اللامحدود مهّد للنقلة النوعية التي تشهدها الجوجيتسو في النادي، مؤكداً أن هذه الميداليات تأتي تعزيزاً للإنجازات التي حققها لاعبو النادي في مختلف البطولات التي تنظم في الدولة، آخرها إحراز المركز الأول في بطولة التحدي، التي أقيمت في أبوظبي، كما بارك العويس للاعبين الفائزين متمنياً لهم المزيد من النجاح، ومباركاً للاعب سلطان العويس شفائه من الإصابة والعودة بقوة للمشاركة في البطولات.