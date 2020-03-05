رسمياً.. إقامة كل المسابقات الكروية المحلية دون جمهور

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

قرر اتحاد كرة القدم، ورابطة دوري المحترفين، رسمياً أمس، إقامة مختلف المسابقات الكروية المحلية دون حضور الجماهير، حرصاً من الاتحاد والرابطة على السلامة العامة للجميع، وفي ظل التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، بخصوص آخر التطورات الصحية المتعلقة بانتشار فيروس كورونـا المستـجد المعروف باسم «COVID19»، والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كل الجهات المعنية لحماية المجتمع.

وأكد اتحاد الكرة، في بيان صحافي، أنه «انطلاقاً من حرص اتحاد كرة القدم على سلامة اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والجماهير، تقررت إقامة جميع المباريات في مختلف المسابقات الكروية المحلية بكل فئاتها: (كأس رئـيـس الدولة، دوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية، مسابقات المراحل السنية، مسابقات كرة الصالات، الكرة الشاطئية ومسابقات السيدات)، دون حضور الجماهير، اعتباراً من تاريخه حتى إشعار آخر، وذلك بعــد التنسيـق مــع الجهات المعنيـة».

ودعا اتحاد الكرة كل المعنيين بالقطاع الكروي بالدولة والأندية والأكاديميات الخاصة بالتقيد بالقرار، حفاظاً على سلامة الجميع. في المقابل، أعلنت، أمس أيضاً، رابطة دوري المحترفين

إقامة مباريات دوري الخليج العربي بدءاً من الجولة 18 التي تنطلق غداً، وكذلك دوري 21 سنة، دون حضور الجمهور. وقالت الرابطة إن القرار احترازي، بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأكدت: «انطلاقاً من مبدأ السلامة العامة، تتابع رابطة المحترفين الإماراتية مع الجهات المختصة الأوضاع الصحية الراهنة، والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها مختلف الجهات». وأضاف البيان: «على ضوء تلك المعطيات، تقررت إقامة كل مباريات المسابقات التي تنظمها الرابطة دون جماهير حتى إشعار آخر، حرصاً على ضمان السلامة للجميع».

البطولات المحلية المشمولة بقرار منع الجمهور

■■دوري الخليج العربي.

■■كأس رئيس الدولة.

■■دوري الدرجة الأولى.

■■دوري الدرجة الثانية.

■■مسابقات المراحل السنية.

■■كرة الصالات والشاطئية ومسابقات السيدات.

■■دوري الخليج العربي (21 سنة).