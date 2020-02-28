لا مجال لنزف النقاط أمام الحمرية والبطائح في «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■الشارقة

تنطلق عند الساعة الخامسة والنصف، مساء اليوم، منافسات الجولة 15 لدوري الدرجة الأولى، بإقامة ثلاث مباريات يلتقي في أبرزها الحمرية مع التعاون، والعروبة مع البطائح، لصلتها بالمنافسة على الصعود لدوري الخليج العربي، بينما يتواجه الذيد مع مسافي في مباراة لتحسين المراكز.

وتعدّ مباريات اليوم ذات أهمية خاصة لفريقي الحمرية (22 نقطة) والبطائح (20 نقطة) الطامحين إلى تحقيق انتصارات تؤمن لهما البقاء في المنافسة على نيل إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري الأضواء، وتسهم نتيجة مباراة الحمرية في تعزيز حظوظه على المنافسة للصعود بشكل أكبر، كونه لعب مباراة أقل من منافسيه، إذ يعول على الفوز بجميع المباريات المتبقية حتى ختام البطولة، ليفرض نفسه مرشحاً للصعود، بانتظار ما ستسفر عنه مباراة الغد بين فريق الإمارات المتصدر (33 نقطة) مع الوصيف دبا الحصن (30 نقطة)، وأيضاً مباراة دبا الفجيرة (22 نقطة) مع مصفوت (16 نقطة)، بينما مازال التعاون يبحث عن انتصاره الأول في الموسم، حيث يبلغ رصيده نقطتين من تعادلين، وهو ما يخشاه الحمرية بأن يكون ضحية لأبرز مفاجآت البطولة