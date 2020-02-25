الحبتور يتبنى 5 عدائين مواطنين للمشاركة في «ماراثون زايد» في نيويورك

المصدر: أحمد أبوالشايب - دبي

أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، محمد خلف الحبتور، عن تبني مؤسسته مشاركة خمسة عدائين مواطنين في ماراثون زايد الخيري، الذي سيقام في حديقة سنترال بارك بولاية نيويورك الأميركية في الـ28 من مارس المقبل.

وقال الحبتور في مؤتمر صحافي، عُقد أمس في فندق ومنتجع الحبتور في دبي، لكشف تفاصيل السباق، إن مؤسسته التي ترعى وتدعم الماراثون ستتبنى مشاركة العدائين الخمسة، فيما دعا رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، الفريق الركن محمد هلال الكعبي، الشركات والمؤسسات، على اختلاف أنواعها ونشاطاتها، إلى المبادرة لتبني مزيد من العدائين المواطنين الراغبين في المشاركة، وأن تستفيد من الخدمات الترويجية التي يقدمها الماراثون بالمجان، ومن دون أي مقابل، كونه سابقاً خيرياً لا يهدف إلى الربح، وإنما يهدف إلى تقديم العون والمساعدة للمرضى في شتى بقاع الأرض.

وحضر المؤتمر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، رجل الأعمال المعروف خلف الحبتور، الذي عبّر عن سعادته وفخره برعاية هذا الماراثون، المقترن بخير المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال خلف الحبتور: «نتمنى أن يشارك شبابنا في هذا الماراثون، وإن شاء الله سيكونون عند حسن الظن، وسيرفعون علم الإمارات عالياً بالفوز بالمراكز الأولى».

الكعبي: التبرعات وصلت إلى 200 مليون دولار

قال محمد هلال الكعبي: «نشكر اللفتة الكريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي كرّم ماراثون زايد الخيري، كما نشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب الفكرة».

وتحدث الكعبي في نبذة تاريخية عن الماراثون، وقال: «انطلق الماراثون في الإمارات عام 2005 بهدف عمل الخير والتبرع للناس في مستشفى خليفة من الذين لديهم تأمين صحي ضعيف، وساعدهم على توفير احتياجاتهم من العلاج والدواء».

وأضاف «انتقل الماراثون إلى نيويورك، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن وصل حجم التبرعات في نيويورك إلى 200 مليون دولار، ذهبت جميعها إلى أعمال الخير في علاج مرضى الكلى، وتوفير احتياجاتهم من غسيل الكلى وعمليات طبية وأدوية، وامتدت هذه التبرعات إلى أوروبا، ليستفيد منها المحتاجون في شتى بقاع الأرض».

وأشار الكعبي إلى أن «الماراثون حصل على شهادة من الكونغرس الأميركي بوصولنا إلى أعلى سقف تبرعات، وأعطانا شهادة بذلك».

وأكد الكعبي أن الماراثون مفتوح لكل مواطن كفرد ومؤسسة ترغب في المشاركة، والترويج لمنتجاتها بالمجان، ونرحب بمشاركتهم لعرض إنجازاتهم، لأنه سباق خيري، حيث تقوم اللجنة المنظمة بالتكفل بتأمين المكان المناسب لهم لعرض منتجاتهم وإنجازاتهم.

وكشف الكعبي عن أنه سيتم عرض فيديو لأبرز منجزات الدولة ومعالمها بشكل عام في منطقة التايم سكوير، عبر شاشات عرض كبيرة جداً، منها مسجد الشيخ زايد، وبرج خليفة، فيما سيوضع شعار الإمارات الإعلامي، وشعار ماراثون زايد، على الباصات في المنطقة لمدة شهر.

وأكد أنه «تم عمل 20 منصة في الحديقة التي يقام فيها السباق، مخصصة لشركات الإمارات المشاركة، للاستفادة منها لمدة يوم كامل، وهي مفتوحة لمن يرغب في المشاركة من مؤسسات ومجالس رياضية، ومنها مؤسسة الحبتور الراعي رقم واحد، و(إكسبو 2020)، ومعنا أيضاً من الرعاة: بنك أبوظبي، واللوفر، وطيران الإمارات، وطيران الاتحاد، ونعمل على تسهيل مشاركة كل من يرغب».

وأعلن الكعبي أن مركز الشيخ محمد بن راشد للفضاء طلب المشاركة في الماراثون، ونقول لهم «ألف مرحبا». كما كشف عن أن نسخة جديدة من ماراثون زايد ستقام في الهند في أكتوبر المقبل، وربما في مدينة كيرلا، وبطلب من الهند.

وتحدث أيضاً عن برنامج ماراثون نيويورك هذا الموسم، الذي يشمل زيارة مكتبة نيويورك، ومتحف نيويورك، مشيراً إلى أن جميع تذاكر المشاركة في الماراثون نفدت بعدما بادر أكثر من 14 ألف عداء للتسجيل، هذا فضلاً عن المشاركين الذين سيأتون في يوم السباق، وعددهم كبير جداً.

المرزوقي: سنعرض صورة نادرة للشيخ زايد تعود إلى عام 1957

حضر المؤتمر الصحافي لماراثون زايد مدير إدارة التواصل المؤسسي والمجتمعي في الأرشيف الوطني، فرحان المرزوقي، الذي قال لـ«الإمارات اليوم» إن الأرشيف الوطني سيشارك في الماراثون بمعرض صور ووثائق تاريخية مختلفة، تتكلم عن جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مد يد العون لمختلف دول العالم، ومنها صورة للمغفور له الشيخ زايد لدى ذهابه إلى نيويورك في أبريل 1957، والمفارقة أن الصورة موجودة في حديقة سنترال بارك، مكان إقامة الماراثون.

مركز محمد بن راشد للفضاء سيشارك في السباق.

السباق خيري ومفتوح للجميع، أفراداً ومؤسسات.