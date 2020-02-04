320 فارساً وفارسة يتنافسون على كأس رئيس الدولة للقدرة

المصدر: أحمد طارق - أبوظبي

أعلنت قرية الإمارات العالمية للقدرة عن تفاصيل النسخة الـ21 من كأس رئيس الدولة للقدرة، التي ستقام السبت المقبل، في الوثبة بأبوظبي، إذ سيشهد السباق مشاركة أكثر من 320 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة، كما وجه الاتحاد الدعوة إلى 14 فارساً وفارسة من كل من الأرجنتين وتشيلي والبرتغال وأوروغواي للمشاركة في السباق، بينما سيتم تخصيص 11 سيارة جوائز للفائزين في الفردي من الأول حتى العاشر، وسيارة للفريق الفائز بلقب الفرق، كما خصصت 100 ألف درهم لكل فارس يكمل السباق حتى نهايته.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس، بمنتجع سبا الوثبة الصحراوي بمنطقة الوثبة، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، ورئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي، والمدير التنفيذي لاتحاد الفروسية والسباق أحمد السويدي، ومدير الفعاليات بالقرية محمد الحضرمي، وممثل المسعود للسيارات محمد عبدالله.

من جهته، قال عارف العواني: «يسعدنا في مجلس أبوظبي الرياضي أن نعرب عن فخرنا برعاية كأس رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كم، التي تمثل نخبة البطولات في خارطة سباقات القدرة العالمية، لارتباطها في المقام الأول باسم القائد الغالي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى جانب مشاركة أكثر من 320 فارساً يمثلون نخبة الإسطبلات في الحدث الذي يتشرف المجلس ويعتز بأن يكون أحد الداعمين والشريك الرئيس للسباق الأغلى والأهم في مسيرة سباقات القدرة السنوية».

وأضاف: «مجلس أبوظبي الرياضي يولي أهمية كبيرة لتحقيق التعاون المشترك مع اتحاد الفروسية وقرية الإمارات العالمية للقدرة من أجل تقديم كل أنواع الدعم وتسخير جميع الإمكانات لإنجاح سباقات القدرة وسباقات الخيل التي تقام في أبوظبي، بما ينسجم مع المنجزات الكبيرة التي حققتها رياضة أبوظبي في خطط استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية، لدعم مواصلة ريادتها في تجسيد التفاعل الرياضي بأعلى مستوياته وبكل المسابقات التي تقام على أرضها، الأمر الذي يثري الحركة الرياضية ويخدم تطلعات عموم الرياضيين».

من جانبه، قال يعقوب السعدي إن «هذه البطولة تمثل لنا حدثاً خاصاً للغاية، اذ من خلالها انطلقت قبل خمس سنوات ولأول مرة قناة ياس لتصبح إحدى نوافذ أبوظبي للإعلام، وتسهم في تأكيد وهج سباقات القدرة التي ينطلق شعاعها من الإمارات لكل العالم، بينما لاشك أن هذه البطولة تمثل بقيمتها وقدرها عيداً لكل بطولات القدرة على المستويين المحلي والإقليمي».

وأضاف: «ننتهز هذه الفرصة لنشيد بالدعم السخي الذي يقدمه أصحاب السمو الشيوخ لرياضة القدرة بالمشاركة والحضور والمتابعة والتوجيه، وهو ما يعكس ما تحظى به رياضة الفروسية وسباقاتها من اهتمام، حتى أصبحت واحدة من أهم وأبرز الرياضات في الإمارات، مستندة في ذلك الى تراث وتاريخ طويل وعريق في الاهتمام بالخيول وفنونها».

من جهته، أكد أحمد السويدي أن السباق سينطلق بعملية الفحص البيطري يوم الجمعة، إذ عقد اتحاد الفروسية اجتماعات عديدة في الأسابيع الماضية مع اللجنة المنظمة، ليظهر الحدث بأفضل صورة تليق بهذا الحدث والاسم الذي تحمله.

وقال: «هذا السباق يرتقي لمستوى كأس العالم بالأسماء المشاركة التي تمثل أقوى الخيول ونخبة من أبرز فرسان وفارسات الدولة، بالإضافة إلى دعوة 14 فارساً من خارج دولة الإمارات يمثلون أربع دول، هي (الأرجنتين، تشيلي، الأوروغواي والبرتغال)».