دورة الألعاب العربية للسيدات تدشن اليوم النسخة الخامسة بمشاركة 78 نادياً

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق، اليوم، منافسات النسخة الخامسة في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وتنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتمتد حتى 12 من الشهر الجاري، وينافس على ألقاب مسابقاتها التسع 78 نادياً من 18 دولة عربية، في مشاركة هي الأضخم بتاريخ الدورة التي تقام مرة كل عامين، واستهلت للمرة الأولى عام 2012.

وضربت الأندية العربية موعداً مع منافسات رياضية في ألعاب كرة السلة، وكرة الطائرة، وتنس الطاولة، والرماية، والفروسية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، والمبارزة، والكاراتيه، حيث تتصدر الإمارات قائمة المشاركين بـ15 نادياً، تليها السعودية ممثلة

بـ12 نادياً، والبحرين بثمانية أندية، وتنافس دولة الكويت في الدورة ممثلة بستة أندية، فيما تشارك سلطنة عمان بثلاثة أندية، وقطر بناديين، ما يجعل النسخة الخامسة تشكل مشاركة خليجية الأوسع والأضخم في تاريخ الدورة. بدورها تحمل ستة أندية الآمال الأردنية، ويقود التمثيل الجزائري سبعة أندية، وتشارك أربعة أندية من مصر، وثلاثة أندية من كل من سورية وليبيا، وناديان من تونس والسودان وفلسطين، وناد واحد من لبنان وجزر القمر والعراق والمغرب. وتدشن ألعاب كرة السلة والطائرة المنافسات، على أن تتبع توالياً ببقية الألعاب الأخرى، حتى 12 من فبراير الجاري، الذي يشهد حفل الختام وتتويج الأندية الفائزة.

لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.