نجوم غولف «أوميغا دبي» يتربعون على قمم «المجلس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلقت أمس النسخة الـ31 لبطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وتستمر حتى بعد غدٍ، وسط أجواء غلفتها الإثارة والمستويات القوية بين نجوم العالم، الذين قدموا أقوى العروض للفوز بلقب البطولة الأقدم في المنطقة، وحصد الجوائز المالية التي يبلغ إجماليها 3.25 ملايين دولار أميركي.

وفي أبرز النتائج التي حملتها الانطلاقة الصباحية، برز الأميركي ديفيد ليبسكي، الذي سجل أفضل الأرقام بتحقيقه أربع ضربات تحت المعدل بمجموع 68 ضربة.

وحقق الأميركي بريسون ديشامبو (حامل اللقب)، بداية جيدة بتسجيل ضربتين تحت المعدل بمجموع 70 ضربة، وسجل الإسباني سيرجيو جارسيا، بطل نسخة 2017، ضربة واحدة تحت المعدل بمجموع 71 ضربة، واكتفى السويدي هنريك ستينسون، بطل نسخة 2007، بتحقيق رقم مساوٍ للمعدل العام بمجموع 72 ضربة.

وجاءت انطلاقة الإنجليزي تومي فليتوود، بطل السباق إلى دبي عام 2017، صعبة، بتحقيقه ثلاث ضربات فوق المعدل بمجموع 75 ضربة، وهو حال الإنجليزي داني ويليت، بطل نسخة 2016 للبطولة، الذي سجل أربع ضربات فوق المعدل بمجموع 76 ضربة، أما التعثر الأكبر فكان من نصيب الإنجليزي لي ويستوود، المتوج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في الأسبوع الماضي، الذي سجل ست ضربات فوق المعدل بمجموع 78 ضربة.

وفي نتائج أخرى، اكتفى الإنجليزي إيان بولتر، صاحب المسيرة الطويلة، بتحقيق عدد مساوٍ للمعدل العام بمجموع 72 ضربة، وسجل الدنماركي توماس بورن، قائد الفريق الأوروبي السابق بكأس رايدر، ضربتين فوق المعدل بمجموع 74 ضربة، وحقق الإنجليزي جوشوا هيل، الذي بات أصغر لاعب في العالم يتوج بلقب بطولة رسمية في العام الماضي بسن الـ15، خمس ضربات فوق المعدل بمجموع 77 ضربة.

وبرز في قائمة المشاركين الثنائي العربي السعودي عثمان الملا والمغربي أحمد مرجان، اللذان ينافسان أقوى لاعبي العالم بطموحات كبيرة وحلم تحقيق المضي نحو آفاق كبيرة في مسيرتهما، واكتساب الخبرة من الوجود في بطولة عالمية بهذه القيمة.

وحقق المغربي مرجان سبع ضربات فوق المعدل بمجموع 79 ضربة في اليوم الأول للمنافسات، وسجل السعودي الملا 11 ضربة فوق المعدل بمجموع 83 ضربة.

وعن الأداء القوي الذي يقدمه نجوم رياضة الغولف، رغم تخطي بعضهم حاجز الـ40 من عمرهم، خصوصاً بعد تتويج الإنجليزي ويستوود (46 عاماً) بلقب بطولة أبوظبي في الأسبوع الماضي، قال السويدي هنريك ستينسون، صاحب الـ43 عاماً: «مضمار الغولف لا يعرف عمرك، سواء كان 20 أو 30 أو 40 سنة، أليس هذا صحيحاً، الأمر يتعلق بمدى قدرتك على تقديم أداء جيد، ووضع كامل خبرتك في المنافسة، يجب أن تلعب بشكل مختلف مع مرور السنوات، وتعرف كيف تتأقلم مع الأمر».

أما الإسباني سيرجيو جارسيا، الذي أتم عامه الـ40 مطلع الشهر الجاري، فعلق قائلاً: «الأمر لا يصبح سهلاً كلما أضفت رقماً جديداً على عمرك، لكننا نتدرب طوال الوقت، ونبقى في كامل جاهزيتنا للعب بأقوى أداء لدينا، العملية تزداد صعوبة مع صعود المزيد من النجوم الواعدين في كل عام، القادمين إلى الجولة الأوروبية، لكننا قادرون على مجاراتهم بشكل جيد».

هنريك ستينسون:



«مضمار الغولف لا يعرف عمرك سواء كان 20



أو 40 سنة».