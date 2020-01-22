نجوم «غولف دبي» يلتقون شخصيات «إكسبو 2020»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اجتمع عدد من أبرز نجوم بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف»، التي تنطلق نسختها الـ31، غداً، بأبرز شخصيات التميمة الرسمية لمعرض «إكسبو 2020 - دبي»، الطفلة الإماراتية (لطيفة - ثماني سنوات» وشقيقها (راشد - تسع سنوات».

وشارك في الحدث الأميركي بريسون ديشامبو، والإسباني سيرجيو غارسيا بطل نسخة 2017، والإنجليزي تومي فليتوود بطل «السباق إلى دبي» 2017، والإنجليزي إيان بولتر قائد كأس رايدر، والنجم الإنجليزي الواعد جوشوا هيل، حيث التقطوا صوراً تذكارية مع (لطيفة) و(راشد)، سعياً لتوحيد الجهود مع البطولة، التي تقام منافساتها على ملاعب نادي الإمارات للغولف.

وتجمع اللاعبون والشخصيات عند الحفرة رقم (8) على ملعب المجلس الشهير، وظهر في الخلفية منظر الأفق الساحر لدبي، بما يعرض قوة بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك التي تجمع أفضل لاعبي العالم.

وتضم قائمة المشاركين نخبة اللاعبين في العالم، منهم 16 من المصنفين الـ50 الأوائل، و35 ضمن أول 100، وتسعة من المتوجين بالبطولات الكبرى، و12 من الألقاب يتقاسمونها بينهم، و25 من لاعبي «كأس رايدر»، و11 من الأبطال السابقين للبطولة، و34 متوجون بألقاب الجولة الأوروبية، و95 لاعباً من قائمة أصحاب المراكز الـ115 من تصنيف السباق إلى دبي.

يذكر أن شخصيات «إكسبو 2020»، تمثل طفلين شغوفين بالاستكشاف والمغامرة والتعلّم، ويحلمان بأن يصبحا من المخترعين والمبتكرين، بفضل ما حباهما الله به من ذكاء وفطنة، فضلاً عن ارتباطهما الفطري بالطبيعة ورغبتهما القوية في حمايتها، ويمثلان أحلام وآمال جيل كامل، وما يتوقع أن يضمه من أفكار مُبدعة وابتكارات فريدة، وتصورات لما يمكن القيام به من خطوات لضمان سعادة البشرية وتقدمها.

في جانب آخر اعترف حامل اللقب، بريسون ديشامبو، بصعوبة التحدي الذي ينتظره هذا العام، وقال: «الوجود مع كل شخص لالتقاط هذه الصورة يجعلك تدرك قيمة هذا الحدث وقوة قائمة اللاعبين المشاركين، أنا متحمس للعودة إلى دبي مع هؤلاء اللاعبين العظماء، وأتطلع قدماً للصراع على الاحتفاظ بكأس الدلة العربية، وفي الوقت نفسه كان من الرائع لقاء (لطيفة) و(راشد)، قبل انطلاق معرض (إكسبو 2020) هذا العام».

وقال من جانبه، مدير البطولة، سيمون كوركيل، الذي انضم للصورة الجماعية: «حينما أرى هؤلاء اللاعبين الدوليين الرائعين اجتمعوا على ملعب المجلس، الحاصل على جوائز مرموقة، يتضح كم قطعت رياضة الغولف في دبي منذ النسخة الأولى عام 1989»، وتابع في تصريح صحافي: «(أوميغا دبي ديزرت كلاسيك) ملتزمة بتقديم بطولة غولف ذات مستوى عالمي وكما ترون من الصورة التي التقطها اللاعبون، فإن قائمة المشاركين في نسخة 2020، ومنهم بريسون ديشامبو حامل اللقب، ترتقي إلى أكثر من التوقعات».

نجوم العالم في الغولف، الأميركي ديشامبو، والإسباني غارسيا، واللاعبون الإنجليز فليتوود وبولتر وهيل، التقطوا صوراً تذكارية مع «لطيفة» و«راشد».

16

من المصنفين الـ50 الأوائل على مستوى العالم، يشاركون في «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف».