المرزوقي يتوّج ببطولة دبي للكايت سيرف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تابع الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء، أمس، منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف، في يومها الثاني والختامي، التي احتضنها شاطئ نسناس بيتش في جميرا، بمشاركة ما يزيد على 100 متسابق ومتسابقة من أكثر من 30 دولة.

وشهدت المنافسات، التي شملت أربع مراحل ضمن فئات هايدروفويل، تتويج عبدالعزيز المرزوقي بطلاً لمنافسات فئة المواطنين، متفوقاً على سهيل المري الذي حل ثانياً، وسالم بن جرش السويدي الذي أحرز المركز الثالث.

وشهد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، المنافسات التي جرت على فترتين صباحية ومسائية، بحضور المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد حارب، ومدير إدارة السباقات، هزيم القمزي.

والتقى رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء، اللجنة المنظمة والمتسابقين، من نجوم المنتخب الوطني وبقية المشاركين، والاطمئنان على نتائجهم وانطباعهم العام عن الحدث الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي ضمن روزنامة السباقات البحرية.

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس لجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء، بدور نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وحرصه على تنظيم الحدث، مؤكداً أن هذه الجهود من شأنها الارتقاء بمستوى الرياضة، وزيادة فرص اكتشاف المواهب في هذه الرياضة الشيقة والناشئة.

وشهدت منافسات اليوم الأول، أول من أمس، حصول الفلسطينية سهى إسماعيل على المركز الثالث في فئة هايدروفويل سيدات، خلف المتسابقتين سيلمينكي دارين التي حلت في المركز الأول، وإنجيلكو باربير التي جاءت في المركز الثالث.

ونجح المصنف العالمي بطل أوروبا الفرنسي ماتيو في انتزاع الصدارة في فئة هايدروفويل - رجال، متفوقاً على جميع المشاركين، من بينهم المتسابقان باربنسون أولفي صاحب المركز الثاني، وريناود باربير الذي حل ثالثاً.

من جانب آخر، أعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن بدء التحضيرات والتجهيزات الخاصة بتنظيم الجولة الأولى من بطولة دبي لصيد الأسماك، حيث يبدأ في مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية اليوم تسليم الملصقات الخاصة بالمشاركين في الحدث، استعداداً لانطلاقة الحدث يوم بعد غدٍ، علماً بأن استلام الصيد سيبدأ يوم الأربعاء في مقر البطولة في «مراسي بي آند أو ماريناس - جميرا 5».

الفرنسي ماتيو انتزع الصدارة في فئة هايدروفويل - رجال.

30 دولة شاركت في بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف.