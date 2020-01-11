محمد بن راشد يصدر مرسوما بإخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم /1/ لسنة 2020 بشأن إخضاع المؤسسات الرياضية الحكومية لإشراف مجلس دبي الرياضي.

ونص المرسوم على أن تخضع المؤسسات الرياضية الحكومية، بما فيها المنشأة أو المنظمة بموجب تشريع، لإشراف مجلس دبي الرياضي، على أن يستثنى من أحكام هذا المرسوم كل من : نادي دبي للفروسية، ونادي دبي لسباق الخيل، ونادي دبي لسباقات الهجن، وأي مؤسسة رياضية يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس.

ووفقا للمرسوم، يحدد رئيس مجلس دبي الرياضي بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، نطاق الإشراف على المؤسسات الرياضية الحكومية، والشروط والضوابط والمعايير والإجراءات التي تطبق على هذه المؤسسات.

ويلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.